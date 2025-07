doValue, nella foto l’a. d. Manuela Franchi, un nome di spicco nel panorama della gestione e del recupero dei crediti deteriorati, ha recentemente portato a termine un’operazione significativa che ridefinisce il mercato italiano del master servicing. Questa mossa strategica vede la fusione delle sue controllate doNext e Master Gardant, con doNext che emerge come nuovo leader di settore.

Una Nuova Leadership nel Master Servicing

La fusione ha consolidato la posizione di doNext, che ora detiene una quota di mercato del 36% in termini di Gross Book Value (GBV). Un dato che ne sottolinea la rilevanza è la sua partecipazione in oltre 100 operazioni di cartolarizzazione, un segno tangibile della sua influenza operativa. Questa espansione non è solo quantitativa; l’integrazione di Master Gardant ha permesso a doNext di ampliare il suo raggio d’azione includendo anche settori come le cartolarizzazioni immobiliari e i basket bond.

Il GBV complessivo del master servicing raggiunge ora l’impressionante cifra di 90 miliardi di euro, con circa il 20% di questi portafogli proveniente da soggetti esterni. Questo allargamento del perimetro operativo è un elemento chiave nella strategia di doValue per diversificare le proprie fonti di ricavo. Infatti, il contributo atteso dal master servicing ai ricavi complessivi di doValue in Italia per l’anno in corso si attesta intorno al 7%, un passo importante verso gli obiettivi strategici del gruppo.

Ottimizzazioni e Sinergie Future

L’operazione rientra in un più ampio processo di integrazione post-acquisizione di Gardant. In quest’ottica, doValue prevede di accentrare progressivamente le attività di special servicing all’interno della capogruppo. Questo riassetto, che avverrà gradualmente e previa autorizzazione, mira a generare ulteriori ottimizzazioni ed efficienze operative. L’azienda è fiduciosa che questa riorganizzazione porterà a benefici tangibili.

Le sinergie generate da questa fusione sono già state incorporate nella guidance annuale di 5 milioni di euro previste per il 2025, derivanti dall’integrazione dei Gruppi doValue e Gardant. La società ha espresso piena fiducia nel raggiungimento di questo obiettivo.