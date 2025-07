Le borse asiatiche stanno registrando un aumento dopo che le lettere inviate dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a vari paesi hanno comunicato livelli più elevati di dazi bilaterali. Queste comunicazioni sono state accompagnate da una proroga fino all’1 agosto per l’entrata in vigore delle tariffe, offrendo così ulteriore margine di negoziazione rispetto alla scadenza originale fissata per il 9 luglio.

Tra i principali mercati, Tokyo segna un +0,3%, Hong Kong +0,7%, Shanghai +0,7%, Shenzhen +1,3% e Seul +1,7%, mentre Sydney mostra una leggera flessione dello 0,1%. I futures su Wall Street e sulle borse europee si mantengono poco mossi, mentre l’incertezza geopolitica e commerciale si riflette sui rendimenti dei titoli di Stato; in particolare, i Treasury sono in aumento di un punto base, attestandosi al 3,9%, e il dollaro è in calo dello 0,3% rispetto all’euro, arrivando a 1,17. Anche il petrolio mostra un andamento fiacco, con il WTI in diminuzione dello 0,3%, scendendo a 67,7 dollari al barile.

Oggi si attendono pochi dati macroeconomici, e non particolarmente rilevanti: tra questi, l’indice Nfib sull’ottimismo delle piccole imprese statunitensi e le previsioni della Fed riguardo l’inflazione a un anno. In serata, un’asta di 58 miliardi di dollari di Treasury a tre anni fornirà indicazioni sull’interesse del mercato nei confronti del debito americano.