Borgosesia, nella foto l’a. d. Davide Schiffer, società quotata sull’Euronext Milan e specializzata in investimenti in asset alternativi, ha registrato un notevole incremento negli asset under management (AUM) al 30 giugno 2025. La cifra ha raggiunto circa 133 milioni di euro, un aumento del 68% rispetto ai 79 milioni registrati al 31 dicembre 2024. Questo significativo balzo in avanti è attribuibile in larga parte al recente accordo siglato con My Credit.

Un Modello di Business in Evoluzione

Nel corso del primo semestre dell’anno, Borgosesia ha continuato a implementare le previsioni del proprio Piano Strategico 2025-2027. Questo piano prevede una progressiva riduzione degli investimenti diretti, privilegiando sempre più la gestione di attivi per conto terzi. Di conseguenza, le vendite immobiliari “dirette” si sono attestate a 13,9 milioni di euro, segnando un calo del 26% rispetto ai 18,8 milioni del primo semestre 2024.

La società ha chiarito che il dato relativo alle vendite immobiliari dirette sarà sempre meno rappresentativo dell’andamento generale del business. Questo perché Borgosesia sta evolvendo verso un modello di piattaforma integrata di gestione e investimento, configurandosi come un Alternative Asset Manager. L’obiettivo è attrarre operatori istituzionali e affiancarli in operazioni complesse e altamente specialistiche, sfruttando la propria expertise nel settore immobiliare e finanziario.

Consolidamento nelle Special Situation

I dati al 30 giugno 2025 evidenziano un consolidamento del posizionamento di Borgosesia nel segmento delle “special situation e opportunities”. Questo significa che la società sta valorizzando asset reali con orizzonti temporali di disinvestimento contenuti, capitalizzando sulle sinergie generate dalle competenze maturate nei settori immobiliare e finanziario. La capacità di intervenire in situazioni particolari e complesse, con un focus su opportunità a breve-medio termine, si conferma un pilastro della nuova strategia.