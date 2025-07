Blackrock mostra una chiara inclinazione verso i titoli di Stato europei rispetto ai Treasury statunitensi, posizionando Italia e Spagna in cima alla lista delle sue preferenze per i bond europei.

Secondo il commento settimanale di Blackrock Investment Institute, “i rendimenti in Europa risultano più attraenti rispetto a quelli degli Stati Uniti”, dove “un’inflazione persistente impedirà alla Federal Reserve di effettuare significativi tagli ai tassi”. Anche se i rendimenti dei Treasury a lungo termine “potrebbero subire un temporaneo calo, poiché i mercati anticipano possibili riduzioni dei tassi in un contesto di scenari mutevoli”. Inoltre, “i deficit fiscali elevati negli Stati Uniti potrebbero spingere gli investitori a cercare un premio a termine più elevato, ossia una compensazione per il rischio legato al possesso di debito statunitense a lungo termine”.

Di conseguenza, Blackrock ha aggiornato la sua valutazione sul debito europeo, spostandola da ‘sottopesato’ a ‘neutro’. “I rendimenti sono allettanti e il premio a termine è aumentato, avvicinandosi alle nostre aspettative rispetto ai Treasury”.

In particolare, tra i titoli di Stato, “favoriamo i bond periferici come Italia e Spagna“.