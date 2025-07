La fabbrica d’armi Pietro Beretta è alla ricerca della nuova generazione di campioni nel tiro a volo, sia nello Skeet che nel Trap. In occasione della Coppa del Mondo, che si svolgerà dal 4 al 14 luglio presso il Trap Concaverde di Lonato, il gruppo industriale bresciano ha presentato il progetto Beretta Nextgen, che prevede la selezione di fino a 24 atleti, 12 per lo Skeet e 12 per il Trap, scelti tra i migliori giovani talenti, con un’età massima di diciotto anni, della FITAV (Federazione Italiana Tiro a Volo).

Gli atleti selezionati saranno seguiti da coach di livello olimpico, come Andrea Benelli, e da campioni come Giovanni Pellielo. A disposizione avranno armi e munizioni fornite dal gruppo Beretta, oltre a un’assistenza tecnica specializzata. Al termine della fase di selezione, verranno elaborati piani di allenamento personalizzati, con una attenta valutazione dei risultati. In aggiunta, sarà disponibile la piattaforma digitale Shooting Data, un sistema di allenamento che tiene traccia automaticamente dei dati di tiro, li analizza e fornisce approfondimenti per il miglioramento, consentendo anche la remotizzazione degli allenamenti con un’analisi approfondita delle prestazioni sul campo.

Franco Gussalli Beretta, presidente della Fabbrica d’armi Pietro Beretta, ha dichiarato: “Da quasi 70 anni investiamo ininterrottamente nel mondo del tiro a volo con una visione globale. Noi in azienda lo chiamiamo ‘marginal gain’, ovvero cercare di mettere i praticanti, siano questi agonisti o amatori, nelle migliori condizioni possibili per godere appieno la propria passione in modo sicuro e sempre più coinvolgente. Siamo stati, siamo e saremo sempre al fianco della Federazione Italiana Tiro a Volo: solo con azioni sinergiche riusciremo a raggiungere risultati significativi per il nostro movimento.”

In merito al progetto Beretta Nextgen, Luciano Rossi, presidente della FITAV e della ISSF (International Shooting Sport Federation), ha commentato: “Si tratta di un progetto ambizioso che ci vedrà in prima linea per lo sviluppo e la crescita dell’attività giovanile. L’aumento del livello tecnico nel panorama internazionale richiede un’azione più incisiva per continuare a mantenere la posizione di leadership conquistata dai nostri atleti e dai nostri tecnici, come dimostrato dalle numerose medaglie vinte nelle principali manifestazioni sportive, tra cui Olimpiadi, Campionati del Mondo, Campionati Europei e Coppe del Mondo.”