Il mercato finanziario si muove in un contesto di incertezza, ma Banca Generali dimostra una solida performance nel mese di giugno, con una raccolta netta di 308 milioni di euro. Questo risultato porta il totale da inizio anno a 3 miliardi di euro, un traguardo significativo considerando le sfide attuali e l’impatto delle scadenze fiscali.

La gestione del risparmio in primo piano

Nonostante un forte incremento degli esborsi per le scadenze fiscali di giugno, pari a 225 milioni di euro (+70% su base annua), la banca ha registrato una marcata domanda di riqualificazione dei portafogli da parte della clientela. Questo si è tradotto in un notevole aumento della raccolta negli Assets under Investment, con flussi netti di 493 milioni di euro nel mese (+89% su base annua). Il totale raccolto in questa categoria da inizio anno raggiunge i 1.618 milioni di euro, evidenziando una chiara preferenza per soluzioni di investimento più strutturate rispetto alla mera liquidità.

Le soluzioni gestite continuano a essere un pilastro di questa crescita, con flussi sostenuti di 159 milioni di euro a giugno e 849 milioni di euro da inizio anno. Particolarmente richieste sono state i contenitori finanziari (60 milioni di euro nel mese, 629 milioni di euro da inizio anno) e i fondi di casa (57 milioni di euro nel mese, 265 milioni di euro da inizio anno), questi ultimi anche grazie all’introduzione di nuovi comparti pensati per rispondere alle attuali esigenze del mercato.

Protezione e pianificazione successoria

Parallelamente, si conferma la robusta domanda di Polizze Tradizionali, che hanno registrato flussi per 277 milioni di euro a giugno e 662 milioni di euro da inizio anno. Questo dato sottolinea la crescente ricerca di protezione e la necessità di pianificazione successoria da parte dei clienti, elementi cruciali in un periodo di volatilità economica.

A fronte di questa forte inclinazione verso prodotti gestiti e soluzioni assicurative, si è osservato un deflusso di liquidità da ‘Altri Attivi’, con un saldo negativo di 185 milioni di euro nel mese. Tuttavia, il saldo da inizio anno per questa categoria rimane positivo, attestandosi a 1.387 milioni di euro.

Il commento dell’Amministratore Delegato

Gian Maria Mossa, nella foto, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, ha così commentato i risultati: “Un semestre da oltre tre miliardi di raccolta, con una crescita a doppia cifra negli Assets under investment che è proseguita anche a giugno, privilegiando la qualità delle soluzioni gestite rispetto al parcheggio della liquidità. Il dato del mese scorso assume ancor più valore se si considera il contesto di incertezza e il peso delle scadenze fiscali, a conferma della professionalità dei nostri banker nella diversificazione, e della versatilità della nostra gamma d’offerta che si è ulteriormente rafforzata nelle ultime settimane con nuove strategie all’avanguardia. Il dialogo con gli imprenditori, punto di forza del nostro modello di consulenza, si sta progressivamente arricchendo anche del contributo dalle competenze di Intermonte, che garantisce ulteriori spazi di sviluppo nella gestione del patrimonio di impresa. In attesa di schiarite dalle variabili esogene la banca prosegue compatta e determinata verso gli obiettivi di raccolta sui livelli d’eccellenza dell’anno scorso”.