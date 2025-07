È stato approvato un emendamento al decreto sulle Infrastrutture che introduce una maggiore flessibilità per le auto diesel Euro 5. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) esprime “grande soddisfazione”, in particolare da parte di Matteo Salvini. La nuova norma rinvia dal primo ottobre 2025 al primo ottobre 2026 la limitazione strutturale per la circolazione di autovetture e veicoli commerciali diesel Euro 5 nelle regioni del Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna, stabilendo che tali limitazioni saranno applicate prioritariamente nelle aree urbane dei comuni con oltre 100.000 abitanti, anziché 30.000.

Dopo il termine del primo ottobre 2026, le regioni potranno decidere di non includere la limitazione strutturale alla circolazione degli Euro 5 nei piani di qualità dell’aria, adottando misure compensative che garantiscano una riduzione delle emissioni inquinanti in linea con le normative europee.

Inoltre, l’emendamento prevede che le regioni possano introdurre, se lo riterranno necessario, la limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali della categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel di categoria Euro 5 anche prima del primo ottobre 2026, rivedendo i propri piani di qualità dell’aria e modificando i relativi provvedimenti attuativi.

“Grande soddisfazione da parte del vicepremier e ministro Matteo Salvini, che aveva per primo promesso interventi per modificare i divieti”, afferma il Mit, riportando le parole del ministro: “È una scelta di buonsenso”.