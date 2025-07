Un’intesa di vasta portata per il rilancio dell’industria lombarda è stata siglata ieri mattina a Brescia, nella sede di Confindustria. A mettere nero su bianco l’accordo sono stati il Presidente di Confindustria Brescia, Paolo Streparava, e la Direttrice Regionale Lombardia Sud della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, Paola Lecci. Questa partnership strategica prevede la messa a disposizione di ben 50 miliardi di euro in nuovo credito per le imprese del territorio, un’iniezione di fiducia e risorse pensata per stimolare lo sviluppo e cogliere le opportunità offerte dalla Transizione 5.0 e dall’Intelligenza Artificiale. Tali fondi andranno ad integrare le risorse già stanziate dalla Banca per il conseguimento degli obiettivi del PNRR, rafforzando ulteriormente il sostegno al sistema produttivo.

Un Accordo di Ampio Respiro Nazionale

L’intesa siglata a Brescia non è un evento isolato, ma si inserisce in un più ampio accordo nazionale tra Confindustria e Intesa Sanpaolo, annunciato lo scorso gennaio dai rispettivi vertici, il Presidente Emanuele Orsini e il Consigliere Delegato e CEO Carlo Messina (nella foto). Questo programma nazionale prevede un finanziamento complessivo di 200 miliardi di euro fino al 2028 per le imprese italiane, di cui il 25%, ovvero 50 miliardi, è destinato specificamente alle aziende lombarde. Questa capillarità territoriale sottolinea l’importanza strategica della Lombardia nel contesto economico italiano.

Una Collaborazione Storica e Fruttuosa

Il protocollo firmato oggi rappresenta il consolidamento e il rinnovo di una collaborazione di lunga data tra Intesa Sanpaolo e Confindustria, iniziata nel lontano 2009. In quindici anni, questa partnership ha erogato un volume di crediti al sistema produttivo italiano pari a 450 miliardi di euro, contribuendo in maniera determinante all’evoluzione del rapporto tra banca e impresa. Questo supporto si è concretizzato in numerose iniziative congiunte, che, anche grazie all’attivazione di garanzie governative nelle fasi economiche più critiche, hanno permesso di sostenere con nuovo credito decine di migliaia di imprese, con una particolare attenzione alle PMI, vero e proprio motore del Made in Italy nel mondo.

Le Nuove Frontiere degli Investimenti

L’accordo prevede misure dedicate per sostenere l’attrattività dei territori italiani, con un focus specifico su:

Investimenti in nuovi modelli produttivi evoluti ad alto potenziale , con particolare attenzione a settori chiave come Aerospazio, Robotica, Intelligenza Artificiale e Scienze della Vita . Questi settori rappresentano il futuro dell’industria e richiedono un supporto mirato per sviluppare il loro pieno potenziale.

, con particolare attenzione a settori chiave come . Questi settori rappresentano il futuro dell’industria e richiedono un supporto mirato per sviluppare il loro pieno potenziale. Accelerazione della transizione sostenibile , in linea con il Piano Transizione 5.0 , favorendo processi innovativi ad alto contenuto tecnologico e l’economia circolare, con l’obiettivo di raggiungere un bilanciamento energetico ottimale attraverso l’utilizzo di fonti sostenibili.

, in linea con il , favorendo processi innovativi ad alto contenuto tecnologico e l’economia circolare, con l’obiettivo di raggiungere un bilanciamento energetico ottimale attraverso l’utilizzo di fonti sostenibili. Impatto sulla ricerca e innovazione , stimolando la nascita e lo sviluppo di startup e PMI ad alto contenuto tecnologico anche attraverso soluzioni finanziarie e servizi dedicati, essenziali per la competitività del sistema produttivo.

, stimolando la nascita e lo sviluppo di startup e PMI ad alto contenuto tecnologico anche attraverso soluzioni finanziarie e servizi dedicati, essenziali per la competitività del sistema produttivo. Piano per l’Abitare Sostenibile, volto a facilitare la mobilità e l’attrazione dei talenti nell’industria italiana, riconoscendo l’importanza di un ambiente favorevole allo sviluppo professionale e personale.

Le Voci dei Protagonisti

Paola Lecci, Direttrice Regionale Lombardia Sud della Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, ha commentato: “Il rinnovato accordo con Confindustria, che mette a disposizione delle imprese lombarde 50 miliardi di euro sui 200 complessivi a livello nazionale, ci permette di rafforzare il sostegno al tessuto produttivo bresciano caratterizzato dalla presenza di Pmi dinamiche che rappresentano una componente essenziale delle filiere e dei distretti industriali del Paese. Intesa Sanpaolo si rivolge a queste aziende per aumentarne la competitività offrendo soluzioni di finanziamento dedicate per incentivare nuovi investimenti sostenibili e crescita sui mercati esteri”.

Sulla stessa linea, Paolo Streparava, Presidente Confindustria Brescia, ha dichiarato: “L’accordo siglato oggi rappresenta molto più di un impegno economico: è una visione condivisa tra la nostra Associazione e Intesa Sanpaolo sul futuro dell’industria italiana e bresciana. Mettere a disposizione delle imprese del territorio lombardo 50 miliardi di euro significa offrire loro l’opportunità di pianificare con coraggio e metodo il proprio sviluppo. In un contesto che richiede scelte rapide ma lucide – dalla Transizione 5.0 alla trasformazione digitale, dalla sostenibilità ambientale all’attrazione dei talenti – la programmazione degli investimenti non è solo utile, è indispensabile. Solo chi investe con una visione strategica di medio-lungo periodo può affrontare la complessità dei mercati globali e cogliere le opportunità delle nuove tecnologie. Con questo accordo, mettiamo le nostre imprese nelle condizioni di farlo, con il supporto di uno dei principali gruppi bancari del Paese. Il tessuto imprenditoriale bresciano ha già dimostrato, in passato, di saper reagire alle crisi e reinventarsi. Oggi abbiamo le risorse e lo slancio per compiere un nuovo salto di qualità, nonostante le ormai note difficoltà geopolitiche che caratterizzano questo periodo”.