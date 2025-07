Le vacanze sono ufficialmente arrivate per migliaia di italiani, e l’aria che si respira è di un desiderio di partire più forte che mai. Lo conferma Jetcost.it, il noto motore di ricerca di hotel e voli, che ha registrato un aumento dell’8% nelle prenotazioni di alloggi per il mese di luglio 2025 rispetto all’anno scorso, un periodo che già si era distinto come un record.

Il Fascino Inossidabile di Sole e Spiaggia

Quando si parla di preferenze, gli italiani dimostrano una fedeltà indiscussa alle destinazioni che promettono sole e spiaggia. Queste località continuano a dominare le ricerche, rappresentando un significativo 72% delle preferenze totali, nettamente in vantaggio rispetto al 28% delle destinazioni interne.

Le Regioni e Città Protagoniste

Analizzando le tendenze, emerge un quadro chiaro delle regioni più ambite. La Sicilia si posiziona in testa con ben otto città tra le 45 più ricercate per luglio 2025. Seguono a ruota l’Emilia-Romagna e la Campania, ciascuna con cinque città. Non sono da meno Lazio, Puglia e Sardegna, che vantano quattro località ciascuna tra le mete più ambite.

Jetcost.it, grazie alla sua metodologia di analisi basata sulle ricerche effettive degli utenti (e non su semplici sondaggi), fornisce dati estremamente affidabili. Le ricerche di alloggi per il periodo tra l’1 e il 31 luglio 2025 rivelano l’interesse anche per altre regioni: il Veneto con tre località, e la Calabria, la Toscana, la Lombardia e le Marche con due.

Ecco la top 10 delle città italiane più cercate dai turisti nazionali per luglio:

Roma (Lazio) Lampedusa (Sicilia) Napoli (Campania) Jesolo (Veneto) Riccione (Emilia-Romagna) Capri (Campania) San Teodoro (Sardegna) Olbia (Sardegna) Favignana (Sicilia) Gallipoli (Puglia)

Un Entusiasmo Confermato

Ignazio Ciarmoli, direttore Marketing di Jetcost, ha espresso il suo entusiasmo per questi dati: “Gli italiani non vedono l’ora di andare in vacanza, come dimostra il fatto che le ricerche di alloggi per luglio 2025 sono aumentate del 8% rispetto allo scorso anno, che era già un record. Sembra che vogliamo ancora destinazioni con spiaggia, sole e mare, con il 72% dei turisti italiani che cercano destinazioni balneari rispetto a destinazioni interne. Da Jetcost incoraggiamo tutti gli italiani a godersi queste meritate vacanze”.