La riunione sull’ex Ilva, prevista per domani, si preannuncia come “decisiva, è inevitabile”. Così ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante una conferenza stampa prima dell’incontro con i sindacati riguardanti il gruppo siderurgico. “Abbiamo organizzato una riunione continuativa: inizierà alle 9:30 e potrebbe protrarsi fino a sera, o addirittura oltre. Siamo pronti al ministero a rimanere aperti tutta la notte per arrivare a una sintesi, ma chiuderò la riunione solo quando ci sarà un accordo comune, che potrà essere positivo o negativo”, ha affermato Urso.

“Tra poco – ha spiegato Urso – incontrerò i sindacati per illustrare le nostre proposte sul piano di piena decarbonizzazione che presenteremo in modo dettagliato durante la riunione continuativa convocata per domani mattina con tutti gli attori istituzionali, potenziali firmatari di questo accordo di programma inter-istituzionale necessario per il rilascio di un’autorizzazione integrale ambientale, che deve essere estremamente sfidante ma anche economicamente sostenibile”.

Dai comuni non sarebbero ancora arrivate proposte concrete; “mi auspico che arrivino domani mattina”, ha aggiunto il ministro.

“La conferenza dei servizi tecnica – ha sottolineato Urso – è stata convocata per giovedì per il rilascio dell’AIA e c’è la sentenza del tribunale di Milano che, se non ci fosse un’AIA sanitaria e ambientale condivisa dagli attori coinvolti, inevitabilmente dovrà decidere per la chiusura dello stabilimento. Non possiamo, come si è detto in passato, continuare a discutere mentre Roma parla e Sagunto cade. Le discussioni devono finire, ora è il momento di passare alle decisioni”.