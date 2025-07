TIMVISION ha lanciato la sua nuova campagna pubblicitaria, puntando sul volto di Settembre, l’artista che si è distinto a Sanremo Giovani e ha vinto il Premio TIM. La strategia comunicativa è chiara: mostrare la ricchezza dell’offerta TIMVISION, un aggregatore che promette di portare il meglio dell’intrattenimento nelle case degli italiani.

Settembre Protagonista nel Nuovo Spot TIMVISION

Il cuore della campagna è uno spot televisivo che vede Settembre insieme a un gruppo di amici in una sala da biliardo. Qui, il cantante innesca un “passaparola” che svela i molteplici vantaggi di TIMVISION. L’obiettivo è evidenziare come, con un unico abbonamento, si possa accedere a piattaforme come Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, i canali Eurosport live e on demand di discovery+, oltre a numerosi contenuti esclusivi. Tutto ciò è offerto con un risparmio fino al 50%, garantendo un’esperienza di visione ottimale grazie alla potenza del Wi-Fi di TIM.

L’Offerta Completa di TIMVISION

TIMVISION si posiziona come la piattaforma streaming più completa presente sul mercato italiano. La sua forza risiede nella capacità di aggregare un’ampia varietà di contenuti, rivolgendosi a tutta la famiglia con intrattenimento, sport e tutto il calcio, sia nazionale che internazionale, grazie a partnership con i principali player del settore.

La visione dei contenuti è estremamente flessibile. Gli utenti possono godere dell’offerta tramite il TIMVISION Box, fornito senza costi aggiuntivi, oppure su smart TV, smartphone, tablet, PC e persino su Google Nest Hub utilizzando semplici comandi vocali. L’App TIMVISION è disponibile anche su console Xbox One ed è compatibile con Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Per chi è spesso in movimento, è possibile scaricare i contenuti su smartphone e tablet per una visione in modalità offline.

Una Campagna Multi-Piattaforma

Lo spot televisivo è attualmente in onda sulle principali emittenti nazionali e sulle connected TV. La campagna è supportata da una pianificazione radiofonica, una videostrategy dedicata sul web e sui social media, affissioni e attività BTL (Below The Line) all’interno dei punti vendita TIM.

Crediti della Campagna: