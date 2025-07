Il 7 luglio 2025 segna un anniversario di grande rilievo per il mondo del vino italiano: l’Associazione Italiana Sommelier (AIS) compie sessant’anni. Nata nel 1965 da un’intuizione del suo fondatore, Jean Valenti, l’AIS è cresciuta fino a diventare un’istituzione di riferimento nazionale, la cui autorevolezza si fonda sull’indipendenza e su un profondo impegno culturale.

Dalle Origini ai Grandi Numeri

Le celebrazioni per questo importante sessantesimo anniversario prenderanno il via simbolicamente da Milano, città che ha visto nascere l’associazione, per poi estendersi lungo tutto il territorio nazionale nel corso del 2025. Sarà un anno di festeggiamenti che coinvolgerà attivamente le singole associazioni regionali, vera e propria spina dorsale dell’AIS. L’obiettivo è chiaro: mostrare come una crescita e un miglioramento continui abbiano consolidato l’AIS come un ente di primissimo piano. I numeri parlano da soli: dai 500 soci del 1970 si è passati agli attuali 45.000, testimonianza di un successo ininterrotto.

Il Vino Ieri e Oggi: Un Viaggio Lunga Sessant’anni

In questi sessant’anni, il mondo del vino ha subito trasformazioni profonde, sia in Italia che a livello globale. Basti pensare al cambiamento radicale nei consumi: se un tempo il consumo individuale in Italia si attestava intorno ai 130 litri l’anno (bambini compresi), oggi si è scesi a circa 30 litri. Un’evoluzione che riflette mutamenti sociali, culturali e di approccio al prodotto.

I Ricordi Indelebili di Edoardo Raspelli

A ripercorrere quegli anni pionieristici è Edoardo Raspelli, figura storica del giornalismo gastronomico, che proprio cinquant’anni fa, nel 1975, su incarico di Cesare Lanza, diede vita alla critica gastronomica in Italia.

“Ero goloso, appassionato di gastronomia. Facevo il cronista di nera al Corriere d’Informazione, l’edizione del pomeriggio del Corriere della Sera, ma seguivo le grandi fiere del BIBE di Genova ed i primi passi del Vinitaly di Verona guidato da Angelo Betti,” ricorda Raspelli.

Il suo approccio innovativo portò a episodi memorabili: “Cesare Lanza, prima ancora dei ristoranti, mi ordinò di andare in negozi ed enoteche a comperare dei vini e di farli assaggiare a sommelier ed enotecnici. Lo feci; andammo nella sede dell’Associazione Enotecnici Italiani, resi anonime decine di bottiglie e le feci assaggiare, creando poi la ‘Schif Parade’. Fu il caos e Vittorio Fiore, il direttore, si dovette dimettere.”

Dal 1975, Raspelli iniziò una collaborazione assidua con l’AIS: “contemporaneamente alla pagina dei ristoranti che feci sull’Informazione, conobbi Franco Tommaso Marchi, mitico segretario generale dei sommelier italiani: dopo 8/10 ore di lavoro tra morti ammazzati andavo ad assaggiare i vini in sede, in via Cesare Correnti 1.” Nomi illustri hanno guidato l’associazione in quegli anni, da Dino Pozzi a Franco Colombani, Dino Boscarato, Alberto Ciarla, Eddy Furlan, Giuseppe Vaccarini (Campione del Mondo), Terenzio Medri e Antonello Maietta.

Il vino italiano che furoreggiava negli Stati Uniti era allora l’“Italian Red Coca Cola”, ovvero il Lambrusco, in particolare quello delle cooperative Le Riunite. Angelo Gaja era ancora lontano dalla copertina di Wine Spectator, mentre Pino Khail, con Civiltà del Bere, portava a scoprire le cantine della California con Bruno e Marcello Ceretto. Gli ambasciatori AIS di allora, come Raul Baronti, Beppe Biggica, Toni Cuman, Antonio Piccinardi, erano tutti cresciuti sotto la guida di Luigi Veronelli. Si ricordano anche figure come Henry Krug, i fratelli Raccagni, Ezio e Renata Santin, Itala e Carluccio Brovelli, e l’apertura dell’Enoteca Pinchiorri di Annie Feolde e Giorgio Pinchiorri, e le “cantine-cattedrali” di Gianluigi Morini al San Domenico. Piero Sattanino, nel suo Tastevin, inventava il carrello dei vini.

Nel 1977, Raspelli scriveva per Cesare Lanza il suo primo libro, “100 RISTORANTI TOP a Milano e da Milano”, una summa della ristorazione degli anni ’70, anni “terribili” ma anche quelli della “Milano da Bere”. In quel periodo, Franco Tommaso Marchi, segretario generale dei sommelier, salvò Raspelli da una condanna a morte emessa dal boss Francis Turatello (“Avevo stroncato il suo ristorante milanese, La Vecchia Milano, ovviamente senza sapere di chi fosse!”). Insieme, i due scrissero “TUTTOVINO, dizionario dei sommelier, le 2.000 parole per parlare di vino”, un testo che oggi offre un interessante raffronto con il linguaggio attuale del settore.

Il Linguaggio del Vino: Tra Passato e Presente

Edoardo Raspelli non manca di sottolineare una trasformazione nel linguaggio della ristorazione e dei sommelier odierni, che a volte può risultare eccessivo: “Oggi la ristorazione è spesso, troppo spesso, addirittura fastidiosa. Senza che nessuno lo chieda, maître e chef de rang ti subissano con storie non richieste: la vita dei produttori di quell’ingrediente, la lunga serie, appunto, di tutti gli ingredienti di quel dato piatto (provenienza, storia familiare, distanze, caratteristiche)… per non parlare poi del linguaggio dei sommelier e di chi, comunque, ti serve un vino che hai comandato tu!”

E offre un esempio emblematico di questo stile: “Nelle percezioni quasi tattili dei sensori visivi, si intravvedono angoli parcellizzati multicolori: il verdognolo aggressivamente moderato dal bianco paglierino, il tenue, appena accennato rosso (ricordo indelebile del sostenuto passaggio nelle barrique di tiglio, piuttosto che in quelle di asfodelo). C’è da esaminare anche il gusto, ovviamente, ed allora non possiamo non mettere in risalto gli evidenti sentori di sottobosco in cui s’intravvedono leggere sfumature di albicocche muschiate. Si unisce un nulla quasi impercettibile di rosa cagnolina ovviamente profumata in sviluppo dalla coltivazione precollinare che dà un fondo caratteristico quasi d’albicocca giunta alla sua maturazione perfetta, anzi addirittura stramatura, con evidenti note floreali di pelle di daino, buccia di pera lignea ed un nulla di papavero appassito.”