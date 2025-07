L’inizio del nuovo anno scolastico vedrà un moderato aumento dei prezzi dei libri di testo, un dato che si allinea all’andamento generale dell’inflazione. L’Associazione Italiana Editori (AIE) ha fornito i dati, basandosi sui listini ufficiali già trasmessi al Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Aumenti Contenuti per il 2025: in Linea con l’Inflazione

Secondo le rilevazioni di AIE, l’aumento medio dei prezzi per i libri di testo nel 2025 sarà dell’1,7% per la scuola secondaria di primo grado e dell’1,8% per la scuola secondaria di secondo grado. Questi incrementi sono in linea con la stima preliminare dell’Istat per l’inflazione a maggio su base annua, pari all’1,7%.

È importante sottolineare che gli editori stabiliscono il prezzo dei testi scolastici nel mese di gennaio di ogni anno, e questi prezzi rimangono invariati per tutto l’anno, senza possibilità di modifiche o aumenti successivi.

Un Confronto con l’Inflazione Passata: Libri Più “Stabili”

AIE ha voluto anche fare un confronto con il periodo precedente, evidenziando una dinamica interessante. L’inflazione cumulata tra maggio 2021 e maggio 2024 è stata del 14,7%. Nello stesso arco temporale, i prezzi dei libri di testo sono cresciuti in modo significativamente più contenuto: del 7,5% per la scuola secondaria di primo grado e dell’8,2% per la scuola secondaria di secondo grado. Questo significa che l’incremento del costo dei libri di testo è stato circa la metà rispetto all’inflazione generale, indicando una maggiore stabilità dei prezzi in questo settore.