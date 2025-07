Il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, nella foto, ha evidenziato come l’agricoltura italiana abbia conquistato una posizione di primissimo piano nel dibattito pubblico e nell’economia europea. Durante una conferenza stampa presso la Stampa Estera, in occasione della presentazione del docufilm ‘Divinazione Expo 2024’ sul G7 Agricoltura e Pesca di Siracusa, Lollobrigida ha rimarcato un cambiamento significativo rispetto a pochi anni fa.

L’Agricoltura al Centro del Dibattito

“L’Italia 3 anni fa, e non 33 anni fa, non era esattamente al centro del mondo rispetto alle dinamiche politiche, l’agricoltura non era esattamente al centro del dibattito,” ha affermato il Ministro. “Ora invece gli amici della stampa, anche diciamo quelli un po’ più ostili, diciamola così, alle dinamiche di governo, legittimamente ostili, avranno modo di constatare come la mattina si alzano e si trovano a parlare, in un senso o nell’altro, di agricoltura. E va sempre bene, perché poi arrivano i numeri che ci dicono che oggi l’agricoltura italiana è per valore aggiunto la prima agricoltura europea, superando Francia e Germania, e sono dati Istat e non del nostro ministero.”

Un Successo Certificato dai Numeri

Questo risultato, secondo Lollobrigida, è “estremamente positivo, non perché sia diminuito il valore aggiunto delle altre agricolture, ma perché è cresciuta la nostra“. Le sue parole sottolineano un cambio di rotta strategico e un riconoscimento della crescente importanza del settore agricolo italiano a livello nazionale ed europeo.