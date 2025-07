L’Italia si trova attualmente ad affrontare una spaccatura climatica che sta mettendo a dura prova l’agricoltura nazionale. Mentre le regioni del Nord e del Centro sono flagellate da intense grandinate, con danni significativi ai vigneti del Chianti e della Vernaccia di San Gimignano, il Sud è stretto nella morsa dell’afa e della siccità, costringendo gli agricoltori ad abbandonare le coltivazioni di pomodori per mancanza d’acqua. È questo il quadro allarmante che emerge dal primo monitoraggio condotto dalla Coldiretti.

Il Nord Sotto la Tempesta

Negli ultimi sette giorni, il Centro-Nord della Penisola è stato investito da quasi venti nubifragi, grandinate e tempeste di vento al giorno, secondo l’analisi Coldiretti basata sui dati Eswd. La grandine, in particolare, rappresenta la minaccia più grave per gli agricoltori, specialmente in un periodo cruciale in cui frutta e ortaggi stanno raggiungendo la piena maturazione e sono pronti per la raccolta. Ma anche i preziosi vigneti sono in serio pericolo. In Toscana, le precipitazioni grandinigene hanno colpito duramente i territori del Chianti e della Vernaccia di San Gimignano, e la quantificazione esatta dei danni è attualmente in fase di verifica. Il fine settimana appena trascorso aveva già visto il maltempo abbattersi sulla Lombardia, con ripercussioni nel Bergamasco su stalle e capannoni agricoli. Anche il ravennate è stato colpito da grandinate, con gravi conseguenze su frutteti, uliveti e vigneti.

Il Sud Sotto Assedio dell’Afa e della Siccità

Contemporaneamente, il Sud Italia continua a soffrire per l’afa persistente. In Puglia, il caldo intenso ha ulteriormente esacerbato la crisi idrica, portando a un drastico taglio del 20% delle superfici coltivate a pomodoro. La situazione è particolarmente critica nella zona nord del Fortore, nel Foggiano, dove la stagione irrigua non è mai potuta iniziare a causa della scarsità d’acqua. L’invaso di Occhito, infatti, dispone di risorse minime, destinate prioritariamente al consumo potabile. In pratica, gli agricoltori sono stati costretti a sacrificare parte delle loro produzioni per concentrare la poca acqua disponibile.

Urgenza del Piano Invasi e Finanziamenti Europei

Questa situazione di emergenza idrica sottolinea l’urgenza di accelerare la realizzazione del piano invasi con sistemi di pompaggio, promosso da Coldiretti e Anbi. Tale piano mira a garantire riserve idriche nei periodi di siccità e, al contempo, a limitare l’impatto sul terreno di piogge e acquazzoni sempre più violenti, che accentuano lo scorrimento dell’acqua nei canali asciutti. In questo contesto, il via libera da parte dell’Unione Europea per finanziare direttamente la gestione idrica tramite le risorse comunitarie dei fondi di coesione rappresenta una svolta attesa da tempo. Questa decisione consentirà finalmente di investire in infrastrutture fondamentali per trattenere l’acqua nei periodi di pioggia e renderla disponibile durante le fasi di emergenza.

L’Emergenza Incendi

Oltre ai fenomeni meteorologici estremi, l’Italia deve fare i conti anche con una preoccupante escalation di incendi. Dall’inizio dell’anno, il sistema europeo Effis ha rilevato quasi 130 roghi, un numero che triplica la media degli ultimi vent’anni. La Coldiretti stima che ogni ettaro bruciato comporti costi superiori ai diecimila euro, tra spese di spegnimento, bonifica e ripristino del territorio.