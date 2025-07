Intesa Sanpaolo lancia “S-Loan Soluzione Lavoro”, un finanziamento innovativo per le imprese che mira a stimolare la crescita dell’occupazione e a sostenere gli investimenti per aumentare la competitività. Questa iniziativa introduce un meccanismo di “premialità aggiuntiva” che offre un’agevolazione sul tasso di interesse alle aziende che effettuano nuove assunzioni, con un’enfasi particolare su giovani e donne.

Obiettivi e Destinatari dell’Iniziativa

La misura, destinata alle imprese clienti della Banca dei Territori, si ispira al modello dell’Ires premiale. Per i prossimi tre anni, saranno disponibili 10 miliardi di euro, parte dei 410 miliardi di euro che il Gruppo Intesa Sanpaolo ha destinato a supporto dei progetti legati al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). L’obiettivo principale, come annunciato da Carlo Messina, Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo, è incentivare le aziende italiane a realizzare investimenti ad alto contenuto tecnologico. Questi investimenti sono considerati leve strategiche per la competitività italiana e mirano a generare un aumento della produttività e, di conseguenza, un incremento occupazionale nel lungo periodo.

Intesa Sanpaolo agisce come facilitatore in questo circolo virtuoso, affiancando le misure pubbliche esistenti. “S-Loan Soluzione Lavoro” è pensata per le imprese che intendono aumentare la propria capacità produttiva, creare nuovi siti industriali, sviluppare prodotti e servizi all’avanguardia o favorire l’automazione dei processi.

Requisiti per le Agevolazioni

L’impegno formale ad assumere nuovo personale è il requisito necessario per le imprese che desiderano ottenere l’agevolazione sul tasso di riferimento del finanziamento, sia in fase di sottoscrizione che durante il periodo di ammortamento.

Il Contesto Occupazionale Italiano

Negli ultimi anni, l’occupazione in Italia è aumentata, ma non a un ritmo sufficiente per colmare il divario con altri Paesi europei. Tra i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, il tasso di occupazione è del 19,2%, nettamente inferiore al 34,8% della media dell’Unione Europea. Un altro aspetto critico è la quota di lavoratori assunti a tempo indeterminato, dove l’Italia si posiziona tra le peggiori in Europa, sia nella media generale che in quella giovanile.

Il Commento di Stefano Barrese

Stefano Barrese, nella foto, Responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, ha sottolineato: “La finalità del nostro intervento, che conta su una disponibilità di 10 miliardi di euro, non è solo quella di garantire nuove risorse economiche alle imprese, ma assicurare proprio attraverso il credito degli incentivi a quelle aziende che puntano su investimenti tecnologici e che associano l’impegno ad assumere.” Barrese ha aggiunto che “investire nella tecnologia e al tempo stesso portare giovani in azienda, inserendo nuovi talenti, può rappresentare un nuovo motore di crescita del Paese.” Ha inoltre evidenziato che le PMI hanno una chiara visione del loro sviluppo nonostante le incertezze del contesto. “Dal nostro osservatorio, vediamo la dinamica del credito positiva nei primi mesi dell’anno sia per le imprese che per le famiglie, e siamo fortemente convinti che in questa fase sia importante accompagnare l’aumento occupazionale del Paese puntando su ambiti di competenza molto rilevanti. La transizione digitale e l’intelligenza artificiale rappresentano certamente delle opportunità di crescita e sviluppo per l’economia, ma per coglierle è necessario mantenere centrale capitale umano e formazione.”