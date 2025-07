FinecoBank chiude il mese di giugno con una raccolta netta solida, pari a 848 milioni di euro, confermando un trend di crescita robusto trainato dagli investimenti nel risparmio gestito e da una notevole capacità di attrazione di nuovi clienti. Questi ultimi, infatti, hanno registrato un incremento del 39% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Dettagli sulla Raccolta e l’Asset Mix

L’asset mix di giugno è caratterizzato da una preponderante componente gestita, che ammonta a 707 milioni di euro. Questo dato rappresenta un significativo aumento del 67% rispetto ai 424 milioni registrati a giugno 2024 e si configura come il più elevato dall’inizio dell’anno. La raccolta amministrata si è attestata a 377 milioni di euro, mentre la raccolta diretta ha chiuso in negativo per 236 milioni.

Un Semestre da Record

Il primo semestre dell’anno si conclude con risultati storici per la banca, registrando oltre 6,6 miliardi di euro di raccolta netta e circa 100 mila nuovi clienti acquisiti da inizio anno. L’espansione continua della base di clienti attivi sulla piattaforma ha avuto un impatto positivo sui ricavi del brokerage, stimati a circa 19 milioni di euro per il solo mese di giugno. Da inizio anno, i ricavi stimati per il brokerage ammontano a 128,5 milioni di euro, segnando un aumento del 15% rispetto all’anno precedente, con 26,2 milioni di ordini eseguiti.

Il Contributo di Fineco Asset Management

Nel mese di giugno, Fineco Asset Management (FAM) ha contribuito con 440 milioni di euro di raccolta retail, portando il totale da inizio anno a 1,808 miliardi di euro. Le masse complessive gestite da FAM hanno raggiunto i 38,2 miliardi di euro, di cui 26,5 miliardi nella componente retail, in crescita del 22% anno su anno, e 11,6 miliardi in quella istituzionale, con un aumento del 5%. L’incidenza della componente retail rispetto al totale AUM della Banca è salita al 38,7%, rispetto al 35,4% di un anno fa.

Il Patrimonio totale della banca si attesta a 147,8 miliardi di euro, in crescita del 13% rispetto ai 131,3 miliardi di giugno 2024. In particolare, le masse del Private Banking hanno raggiunto i 72,6 miliardi di euro, con un aumento del 17% rispetto ai 61,8 miliardi di un anno fa.

Le Dichiarazioni dell’Amministratore Delegato

Alessandro Foti, nella foto, Amministratore Delegato di Fineco, ha commentato i risultati con soddisfazione: “I dati di raccolta relativi al mese di giugno mostrano come Fineco stia proseguendo con decisione nel proprio percorso di crescita, migliorando ulteriormente la propria capacità di attrazione e raggiungendo il massimo storico di nuovi clienti in un semestre. In questo contesto, si rivelano ancora una volta determinanti sia il ruolo della nostra Rete di consulenti finanziari nell’affiancare i clienti in una pianificazione efficiente e di lungo periodo, sia la capacità di Fineco Asset Management di innovare costantemente la propria offerta. Infine, il crescente interesse dei risparmiatori per un’interazione con i mercati finanziari si riflette in un ampliamento della base clienti del brokerage, che ha aumentato i propri ricavi anche in un contesto di mercato caratterizzato da volumi ridotti”.