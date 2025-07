ESI nella foto l’a. d. Riccardo Di Pietrogiacomo, accelera sulla strada delle energie rinnovabili: la società, quotata su Euronext Growth Milan, ha ottenuto un finanziamento strategico per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico nel Lazio, segnando un passo cruciale nel suo piano di sviluppo.

Un Finanziamento Chiave per l’Impianto di Monterosi

Il veicolo societario La Cava, controllato da ESI, ha ricevuto un finanziamento di 1,7 milioni di euro da Blu Banca. Questi fondi sono destinati alla costruzione di un impianto fotovoltaico da 3 MW nel comune di Monterosi, in provincia di Viterbo. Questo accordo rafforza ulteriormente i già solidi rapporti tra ESI e Blu Banca, che vanta un totale di linee di credito pari a circa 3,5 milioni di euro a favore della società. Il finanziamento rappresenta “un passaggio strategico di primaria importanza”, come sottolineato in una nota ufficiale.

Il Primo Passo di un Ambizioso Piano Triennale

L’operazione di Monterosi non è un evento isolato, ma costituisce il primo passo concreto del piano triennale di sviluppo di ESI. L’azienda si è prefissata l’obiettivo ambizioso di realizzare 20 MW complessivi di nuova capacità fotovoltaica entro la fine del 2026. La costruzione dell’impianto di Monterosi sarà affidata direttamente a ESI, in virtù di un contratto EPC (Engineering, Procurement and Construction) già sottoscritto, del valore di 2,25 milioni di euro. I lavori dovrebbero essere completati entro il 2026.

Questa nuova commessa non solo contribuisce alla crescita della capacità produttiva di energia rinnovabile, ma rafforza anche il backlog complessivo di ESI. Questo indicatore, che misura il valore dei contratti acquisiti ma non ancora eseguiti, si attesta ora a circa 34,8 milioni di euro, considerando la produzione già realizzata fino al 31 dicembre 2024 e i nuovi progetti acquisiti nel corso del 2025. Tale dato “conferma la capacità di garantire continuità e solidità al portafoglio ordini” di ESI.