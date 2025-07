(di Katherine Puce) Il private equity è una delle forme di investimento più influenti nell’economia moderna, sebbene spesso poco conosciuta. In un contesto economico sempre più competitivo, questa modalità d’investimento si conferma un motore fondamentale per lo sviluppo e la trasformazione delle imprese italiane. Nuove realtà imprenditoriali stanno emergendo, soprattutto in Italia, e guadagnano sempre più spazio. Per questo motivo, è essenziale comprendere i vantaggi di questo strumento finanziario e come esso si sia affermato come uno dei modelli più dinamici e strategici per sostenere l’evoluzione delle imprese, in particolare quelle non quotate in borsa.

Si tratta di capitale investito in aziende non quotate, con l’obiettivo di migliorarne la gestione, sostenerne la crescita e, infine, realizzare un profitto attraverso la vendita o la quotazione. Nato negli Stati Uniti negli anni ’40 e diffusosi globalmente a partire dagli anni ’80, questo modello ha trasformato interi settori industriali e contribuito in modo significativo allo sviluppo di migliaia di imprese.

Dalle origini alla sostenibilità ESG

La storica acquisizione di Carnegie Steel da parte di J.P. Morgan nel 1901, sebbene non fosse un esempio diretto di private equity come lo conosciamo oggi, ha rappresentato una delle prime occasioni in cui un grande investitore ha acquisito un’azienda con l’obiettivo di ristrutturarla e migliorarne la gestione. Negli anni ’80, il settore ha vissuto una prima rivoluzione con l’ascesa dei leveraged buyout (LBO), che hanno permesso agli investitori di acquisire aziende utilizzando una grande quantità di debito, ottenendo in questo modo un controllo significativo delle imprese a costi relativamente bassi. Questa strategia ha consentito di realizzare operazioni di grande dimensione e ha plasmato il private equity come una forma d’investimento ad alto rischio ma anche ad alto rendimento. L’ultima svolta, infine, è stata l’attenzione crescente verso temi ESG (ambientali, sociali e di governance) e all’innovazione. Oggi i fondi di private equity non solo cercano di massimizzare il ritorno economico, ma si preoccupano anche dell’impatto delle loro operazioni sull’ambiente e sulle aziende in cui investono.

Le PMI Italiane: Il talento inespresso

Il suo ruolo nell’economia negli anni non si è spento, anzi è diventato sempre più centrale, grazie alla sua capacità di intervenire in settori chiave, supportando il ricambio generazionale nelle PMI, promuovendo aggregazioni industriali e rilanciando aziende in difficoltà. Inoltre le imprese che si avvicinano a questi fondi acquisiscono nuove competenze strategiche e manageriali, fondamentali per posizionarsi in modo competitivo nel mercato e affrontare la forte concorrenza.

Anche in Italia ha preso piede negli anni ’90, trovando terreno fertile soprattutto tra le piccole e medie imprese che spesso cercano capitali per crescere, innovare o affrontare passaggi generazionali. Oggi, il Paese attira sempre più fondi, grazie al potenziale di tante realtà imprenditoriali solide ma poco valorizzate.

Oggi operano numerose società specializzate tra cui Clessidra, Wise Equity, Alcedo e IGI Private Equity, focalizzate sul sostegno della crescita delle PMI con forte potenziale. Anche grandi gruppi internazionali come Ardian, CVC Capital Partners e BC Partners sono attivi, con importanti investimenti in aziende come Eataly, Missoni e Bialetti.

Tra Crescita Record e Incertezze Globali

I dati più recenti pubblicati dall’AIFI (Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt) mostrano che il totale dei fondi raccolti in Italia ha raggiunto 6,673 miliardi di euro nel 2024, con un incremento del 77% rispetto all’anno precedente. Nonostante questa crescita, il settore sta affrontando importanti sfide, principalmente a causa della crescente incertezza economica e delle tensioni politiche globali, che rischiano di influenzare negativamente l’andamento del mercato.

A dimostrarlo sono i dati del report di Bain & Company, principali società di consulenza strategica , ad aprile 2025 il valore delle operazioni è calato del 24% rispetto alla media del primo trimestre, con una diminuzione del 22% anche nel numero delle transazioni.

Il nuovo volto oltre la crescita

Nonostante le sfide derivanti dagli oscillamenti del mercato, il suo ruolo nell’evoluzione del panorama imprenditoriale è innegabile. Non si tratta solo di un’opportunità fondamentale per le PMI che vogliono crescere e posizionarsi in modo competitivo, ma anche di un’opportunità per spingere l’innovazione green. Con la crescente attenzione verso la sostenibilità, il private equity può infatti svolgere un ruolo cruciale nel supportare le PMI, che spesso incontrano maggiori difficoltà ad emergere in questi ambiti.