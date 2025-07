Nonostante l’Africa occidentale, con la Costa d’Avorio in testa, produca il 70% del cacao mondiale, intere comunità locali non hanno mai assaporato una barretta di cioccolato. A rivelarlo è Giovanni Sartor, referente Paese per l’organizzazione Mani Tese, che ha condotto una missione di monitoraggio per avviare un progetto incentrato su coltivazioni basate sull’agroecologia e tecniche agroforestali. Questa iniziativa si ispira a successi analoghi già ottenuti con il caffè in Kenya.

Le Minacce alla Coltivazione del Cacao

Nella giornata internazionale dedicata al cacao, Sartor ha spiegato all’agenzia Dire che il cacao è una risorsa fondamentale per la Costa d’Avorio, ma le coltivazioni sono gravemente minacciate. I terreni degradati dall’agricoltura intensiva e l’uso indiscriminato di prodotti come fertilizzanti e fitofarmaci causano una perdita di fertilità del suolo, portando alla morte precoce delle piante o a una riduzione significativa dei raccolti.

A queste sfide si aggiungono i cambiamenti climatici. Le piogge sempre più irregolari – o troppo rare o eccessivamente abbondanti – rendono difficile l’assorbimento dell’acqua da parte del terreno, causando un ulteriore impoverimento. In più, negli ultimi due anni, le coltivazioni di cacao sono state colpite dal virus della malattia Swollen Shoot, che ha provocato ulteriori perdite nei raccolti.

Un Nuovo Approccio: Agroecologia e Consumo Locale

Di fronte a queste problematiche, Mani Tese propone un approccio basato sull’agroecologia: questo significa dire no ai fertilizzanti chimici di sintesi e alle monocolture. L’idea è coltivare il cacao in consorciazione con altre piante, che possano supportarne la crescita e fornire al contempo altri frutti. Questo non solo aiuta la coltivazione del cacao, ma rappresenta anche un’ulteriore fonte di cibo o profitto per le famiglie.

Per quanto riguarda il consumo locale, Mani Tese mira a fornire ai produttori le competenze per la conservazione del prodotto, a partire dalla fermentazione e dall’essiccazione delle fave di cacao. Questi passaggi, che precedono la trasformazione in cioccolato, sono cruciali per poter “autoprodurre una crema al cioccolato che integri l’alimentazione familiare, oltre a rafforzare la filiera produttiva e puntare ai grandi mercati”.

Sartor ha evidenziato che molti membri delle comunità incontrate in Costa d’Avorio “prima del nostro arrivo non avevano mai assaggiato il cioccolato”. Da qui l’ulteriore obiettivo di “rilanciare e garantire il consumo locale”. Anche se il cacao non è un prodotto autoctono e non fa parte dell’alimentazione tradizionale, si può insegnare ai contadini a produrre una crema grezza per avere a disposizione un alimento con un notevole valore nutrizionale complementare. Questo, ha concluso Sartor, è anche un modo per superare l’idea che coltivare questo prodotto sia finalizzato solo all’esportazione.

Formazione e Giusto Compenso

Un’altra parola chiave per il futuro intervento di Mani Tese in Costa d’Avorio sarà la formazione, oltre all’agroecologia e all’agroforestazione. L’obiettivo è garantire che i coltivatori siano “coinvolti nella filiera e ricevano un giusto compenso“.