I mercati asiatici e del Pacifico si presentano in negativo, con Donald Trump che ha confermato su Truth che oggi, alle 12 ora locale (le 18 in Italia), inizierà a inviare le prime comunicazioni riguardanti dazi e accordi commerciali, in preparazione alla scadenza per l’applicazione delle imposte sospese. Il presidente degli Stati Uniti ha inoltre annunciato un incremento dei dazi del 10% contro i paesi “allineati” ai Brics.

Attualmente, a Hong Kong si registra una flessione dello 0,21%, mentre Shenzhen perde lo 0,14%. La situazione a Shanghai rimane stabile. A Tokyo, il Nikkei cade dello 0,64%.

A Sydney, il mercato segna una perdita dello 0,16%, mentre Seul mostra un incremento dello 0,17%. Anche le piazze europee sono previste con tendenze negative, così come i futures di Wall Street. A Francoforte, tuttavia, si prevede una performance leggermente migliore, grazie a un aumento dell’1,2% nella produzione industriale in Germania a maggio, in controtendenza rispetto alle previsioni, sostenuta dai settori automobilistico ed energetico.

