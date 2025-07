L’Aeroporto Marconi di Bologna continua a macinare numeri da record. Dopo aprile e maggio, anche il mese di giugno ha chiuso con un risultato a sei zeri per quanto riguarda il traffico passeggeri. Il totale di 1.068.751 unità è stato registrato, un dato che si allinea sostanzialmente (-0,1%) con quello di giugno 2024.

Dettagli del Traffico di Giugno 2025

Analizzando i dati più da vicino, si osserva che i voli internazionali hanno visto transitare 790.230 passeggeri, con un leggero calo dello 0,2% rispetto a giugno 2024. I voli nazionali, invece, hanno segnato 278.521 passeggeri, in leggera crescita dello 0,1% sullo stesso mese dell’anno precedente. Per quanto riguarda i movimenti, che includono decolli e atterraggi, se ne contano 7.474, un dato in decremento dell’1,0% rispetto a giugno 2024. Anche il trasporto merci per via aerea ha registrato un calo del 2,4%, fermandosi a 3.757 tonnellate.

Le destinazioni più gettonate dai passeggeri a giugno 2025 sono state, in ordine di preferenza: Catania, Tirana, Barcellona, Palermo, Parigi Charles De Gaulle, Cagliari, Istanbul, Brindisi, Bucarest Otopeni e Madrid. Da notare la performance di Cagliari, che brilla con un notevole incremento del 20,1% di passeggeri su giugno 2024. Il giorno di maggiore affluenza del mese è stato domenica 22, con ben 40.091 passeggeri totali tra arrivi e partenze.

Il Primo Semestre del 2025 in Cifre

Guardando al bilancio complessivo del primo semestre dell’anno, l’Aeroporto Marconi ha accolto 5.296.521 passeggeri, segnando un aumento del 5,1% rispetto allo stesso periodo del 2024. Anche i movimenti sono cresciuti, raggiungendo quota 38.019, un incremento del 2,9% sul periodo corrispondente dell’anno precedente. Le merci trasportate per via aerea nei primi sei mesi del 2025 sono state 22.307 tonnellate, registrando un lieve calo dell’1,3% rispetto al primo semestre del 2024.