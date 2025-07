Accogliamo con favore il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che introduce l’obbligo di un contrassegno identificativo per i monopattini elettrici, misura utile a promuovere maggiore sicurezza e tracciabilità nella micromobilità urbana. È quanto dichiara Assosharing, l’associazione che rappresenta numerose aziende della mobilità condivisa e conta oltre 5 milioni di utenti iscritti in Italia.

Assosharing si è sempre dichiarata favorevole alla sanzione dei comportamenti scorretti e incivili, che arrecano un danno reputazionale all’intero settore della sharing mobility. Il comparto della mobilità condivisa, costantemente monitorato dalle amministrazioni locali, ha già raggiunto risultati significativi in termini di sicurezza. I dati degli ultimi quattro anni mostrano un’assenza totale di decessi nel servizio di sharing, nel rispetto delle normative preesistenti. Questo dimostra come il problema non sia legato alla mancanza di norme, ma alla loro effettiva applicazione e controllo.

È necessario, afferma l’associazione, un intervento correttivo riguardo all’obbligo del casco, che risulta tecnicamente inapplicabile ai servizi di sharing e in contrasto con l’attuale equiparazione normativa tra monopattini e velocipedi. Questi ultimi sono soggetti all’obbligo del casco solo superando determinate soglie di velocità e potenza. Assosharing spera in una revisione del quadro normativo che risolva l’attuale incoerenza riguardante l’obbligo del casco e consenta un’armonica integrazione tra monopattini e velocipedi.

In questo contesto, la riscrittura del Codice della Strada in corso presso il MIT potrebbe offrirne l’occasione, come affermato dal Sottosegretario ai Trasporti, Tullio Ferrante, durante un recente Question Time alla Camera. Assosharing rinforza il proprio impegno a collaborare con le istituzioni per garantire uno sviluppo sostenibile, sicuro e regolato della mobilità condivisa nelle città italiane.