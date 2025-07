Si avvicina l’Assemblea ANBI, un appuntamento di rilievo che vedrà protagonisti ministri, esperti e rappresentanti del settore agricolo e idrico. I lavori prenderanno il via martedì 8 luglio alle ore 16, presso il Centro Congressi di Th Roma Carpegna Palace Hotel, situato in via Aurelia 481.

La Prima Giornata: Politica, Libri e Acqua

La giornata inaugurale sarà caratterizzata dagli interventi di Luca Ciriani, Ministro per i Rapporti con il Parlamento, e Matteo Salvini, Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Sarà anche l’occasione per la presentazione del libro “Il cibo a pezzi: la guerra nel piatto“, con la partecipazione degli autori Vincenzo Gesmundo, Felice Adinolfi e Roberto Weber.

Ad aprire i lavori saranno Ornella Segnalini, assessore del Comune di Roma; Giorgio Bozza, docente della Facoltà Teologica del Triveneto; e Massimo Gargano, direttore generale di ANBI, che interverrà sul tema “L’acqua coltiva la pace“.

I Panel di Discussione: Sfide e Opportunità

Nel corso della prima giornata si terranno tre panel di discussione che affronteranno temi cruciali per il settore:

Risorse idriche e territori sicuri: le nuove sfide delle politiche di coesione : Questo panel vedrà il confronto tra Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della commissione Agricoltura del Senato; Francesco Battistoni, della commissione Ambiente della Camera dei Deputati; Giuseppe Blasi, capo dipartimento del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste; Antonio Vincenzi di Confagricoltura; e Francesco Vincenzi , presidente ANBI.

: Questo panel vedrà il confronto tra Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della commissione Agricoltura del Senato; Francesco Battistoni, della commissione Ambiente della Camera dei Deputati; Giuseppe Blasi, capo dipartimento del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste; Antonio Vincenzi di Confagricoltura; e , presidente ANBI. Nuove opportunità dal Parlamento: la collaborazione tra i Consorzi di bonifica e le Regioni : A discuterne saranno Stefano Zannier, assessore della Regione Friuli Venezia Giulia; Alessio Mammi, assessore della Regione Emilia-Romagna; Giancarlo Righini, assessore della Regione Lazio; e Nicola Caputo, assessore della Campania.

: A discuterne saranno Stefano Zannier, assessore della Regione Friuli Venezia Giulia; Alessio Mammi, assessore della Regione Emilia-Romagna; Giancarlo Righini, assessore della Regione Lazio; e Nicola Caputo, assessore della Campania. Acque reflue: una sfida di sistema: Questo terzo panel vedrà la partecipazione di Barbara Marinali, vicepresidente Utilitalia; Marco Casini, segretario generale Aubac; e Attilio Toscano, docente dell’Università di Bologna.

I lavori dell’Assemblea ANBI proseguiranno con ulteriori panel di discussione nella mattinata di mercoledì 9 luglio, offrendo un’ampia panoramica sulle sfide e le prospettive future del settore idrico e agricolo.