Nel maggio scorso, Amplifon, nella foto l’a. d. Enrico Vita, azienda leader nelle soluzioni uditive e parte del prestigioso indice FTSE MIB, ha introdotto un nuovo modello di proposta commerciale in Italia. Questa iniziativa è stata pensata per rendere le informazioni sui servizi e i dispositivi acustici più chiare, complete e facilmente comprensibili per i consumatori.

Un Dialogo Costruttivo con l’AGCM

La decisione di Amplifon arriva a seguito di un’indagine conoscitiva condotta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). L’indagine, che si è concentrata sul settore dei dispositivi acustici, si è conclusa nell’aprile 2024. Al termine di questo percorso di confronto con l’Autorità, non sono emersi rilievi a carico della società.

Amplifon ha accolto il dialogo con l’AGCM come un’opportunità significativa. Come si legge in una nota dell’azienda, il confronto ha rappresentato “un’opportunità per rafforzare ulteriormente l’impegno verso una comunicazione sempre più orientata alla trasparenza e alla tutela del consumatore”.

L’Impegno di Amplifon per la Trasparenza e l’Innovazione

La nuova proposta commerciale si inserisce in un più ampio percorso di responsabilità e innovazione che Amplifon sta portando avanti. L’obiettivo primario dell’azienda è quello di migliorare costantemente la qualità del servizio, l’accuratezza delle informazioni fornite e, in ultima analisi, l’esperienza complessiva delle persone che ogni giorno si affidano alle sue soluzioni uditive. Questa iniziativa sottolinea l’impegno di Amplifon a elevare gli standard di trasparenza nel settore, ponendo il consumatore al centro delle proprie strategie comunicative.