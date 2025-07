Le città di Salerno e Roma si posizionano al vertice per quanto riguarda le addizionali Irpef, per un reddito di 40.000 euro, seguite da Avellino e Napoli, dove le tasse superano i 1.400 euro. In contrasto, per redditi più bassi, intorno ai 20.000 euro annuali, è Vibo Valentia a detenere il primato per l’alto carico fiscale.

Nella classifica delle grandi città emerge un forte contrasto tra i cittadini di Roma a basso reddito e quelli di Milano, i quali versano meno della metà delle tasse grazie all’assenza dell’Irpef comunale. Il divario rimane significativo anche per redditi di 40.000 euro: i romani pagano 1.542 euro, mentre chi vive a Milano contribuisce con soli 916 euro.

La Uil ha analizzato la situazione fiscale dei cittadini, valutando l’incidenza dell’Irpef sia a livello regionale che comunale, stilando diverse classifiche per regioni e comuni, e prendendo in considerazione due fasce di reddito: 20.000 e 40.000 euro.