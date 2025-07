Lo sciopero dei controllori del traffico aereo in Francia sta causando gravi disagi, con Ryanair che ha già dovuto cancellare oltre 400 voli, colpendo più di 70.000 passeggeri. Per far fronte a questa situazione, la compagnia aerea ha inviato una lettera alla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, sollecitando una rapida riforma del sistema di controllo del traffico aereo.

In una nota, Ryanair ha dichiarato: “Si dimetta se non intende intervenire per riformare urgentemente i servizi di controllo del traffico aereo (ATC) dell’UE, mentre un ristretto gruppo di controllori di volo francesi continua a generare ritardi in tutta Europa scioperando per motivi puramente ricreativi”. Lo sciopero ha interessato l’intero fine settimana, del 5 e 6 luglio.

Sono state espresse forti preoccupazioni dalla compagnia aerea, che ha affermato: “È inaccettabile che due o tre controllori di volo francesi possano decidere di prolungare questi scioperi senza alcun preavviso, compromettendo i viaggi di migliaia di passeggeri e delle loro famiglie durante uno dei fine settimana più affollati dell’anno.”

Nel frattempo, la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, non ha preso alcun provvedimento per riformare i servizi ATC in Europa, continuando a non fare nulla in sei anni di mandato. Di conseguenza, i passeggeri europei si trovano ancora una volta a dover sopportare le conseguenze delle azioni di un numero limitato di controllori francesi. Ryanair ha chiesto a Ursula von der Leyen di agire con urgenza per riformare i servizi ATC a livello europeo. Le riforme richieste includono garantire che i servizi siano operativi durante i picchi di partenza e proteggere i voli in sorvolo durante gli scioperi nazionali dei controllori.

Implementando queste semplici riforme, sarà possibile ridurre del 90% i ritardi dovuti ai servizi ATC e proteggere i passeggeri dell’UE da interruzioni ripetute causate da ulteriori scioperi ricreativi dei controllori aerei francesi.