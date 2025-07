Il segreto dei saldi? Ci fanno sentire meglio e alleviano il senso di colpa legato agli acquisti. Questa è l’analisi fornita da Lorenzo Dornetti, direttore del Neurovendita Lab. “Gli esseri umani sono abituati ai rituali; avere dei momenti specifici nel calendario per fare acquisti consente di dedicarsi interamente a questo, riducendo il senso di colpa associato all’acquisto in periodi di sconti”, spiega.

Inoltre, l’economia comportamentale offre spunti interessanti: “Il premio Nobel per l’economia, Richard Thaler, ha dimostrato che esiste il piacere dell’affare, oltre a quello dell’acquisto. Sapere di acquistare un bene a un prezzo inferiore genera un surplus di piacere, che contribuisce a farci sentire meglio. Oggi, le persone hanno realmente bisogno di sentirsi meglio”.

Dal punto di vista aziendale, i saldi rivestono un’importanza significativa. “Rappresentano ancora un rituale di acquisto potente in Italia e forniscono una boccata di liquidità e vendite, fondamentale in questo periodo complesso per il commercio”, afferma. Dornetti. Per questo motivo, è cruciale gestirli con attenzione. Ad esempio, gli sconti sono stati calcolati in media al 19,2% per l’abbigliamento. “C’è una tendenza a mantenere i livelli di sconto più contenuti, e questo viene apprezzato”, sottolinea.

“I clienti si fidano di più se lo sconto è realistico; al contrario, uno sconto eccessivo porta il consumatore a verificare e a fidarsi meno, con possibili ripercussioni sulla reputazione”.

Le aziende applicano sconti, ma non svendono il valore dei propri prodotti come strategia per accrescere la fiducia dei clienti e preservare la loro reputazione.

In ogni caso, i consumatori adotteranno un atteggiamento prudente, poiché in periodi di incertezza come questi “si attiva il freeze, ovvero una modalità molto conservativa, in cui si rimanda ciò che non è necessario”, spiega Dornetti. Per questo motivo, le imprese implementano strategie diversificate, come la fidelizzazione dei clienti tramite presaldi o il pagamento a rate: “Molti studi hanno dimostrato – continua Dornetti – che il dolore associato al pagamento con ‘buy now, pay later’ è minore”.

