Giugno 2025 segna un momento di rinascita e crescita per Norwegian Air, la compagnia aerea a basso costo norvegese. Il gruppo ha registrato un record post-pandemia per il mese di giugno, con un totale di 2.371.908 passeggeri trasportati. A questo dato significativo si aggiungono i 394.290 passeggeri della compagnia aerea regionale norvegese Wideroe, portando il totale combinato del gruppo a 2.766.198 passeggeri. Un risultato ancor più notevole è l’aumento di ben quattro punti percentuali nel load factor (il coefficiente di riempimento degli aerei) per entrambe le compagnie rispetto all’anno precedente.

Un Successo Oltre Ogni Aspettativa

Geir Karlsen, nella foto CEO di Norwegian Air, ha espresso grande soddisfazione per questi risultati: “Siamo molto lieti di vedere giugno iniziare con dati di traffico positivi. Per Norwegian abbiamo registrato il numero di passeggeri e il load factor più alti a giugno dal 2019, e dati di traffico complessivamente solidi. Anche Wideroe ha avuto un mese eccellente, con il maggior numero di passeggeri nei suoi oltre 90 anni di storia“. Le sue parole sottolineano non solo la ripresa, ma anche il superamento dei livelli pre-pandemici per alcuni indicatori chiave. E ancora: “Siamo ben preparati per l’alta stagione estiva. Luglio sarà un mese molto intenso e lo slancio delle prenotazioni per l’autunno sembra promettente”.