Tommaso Foti, ministro per gli affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione, ha espresso forti preoccupazioni riguardo alla situazione economica europea nel suo intervento al Forum in Masseria di Manduria. Ha affermato che la direzione attuale della politica di green deal è irragionevole, facendo riferimento ad una possibile deindustrializzazione dell’Europa.

Secondo il ministro, questa tendenza rischia di compromettere la competitività del continente. “Se continuiamo su questa strada,” ha avvertito, “potremmo trasformare l’Europa in un giardinetto per anziani benestanti, mentre il nostro Paese affronta una serie di crisi sociali dovute alla perdita di industrializzazione.”.

Foti ha sottolineato l’importanza del settore automotive, dichiarando che è fondamentale per circa 13.000 famiglie in Europa che dipendono direttamente dai salari offerti da questa industria. “Non possiamo ignorare,” ha aggiunto, “le filiere coinvolte, in particolare quella italiana, che non si stanno riconvertendo ma stanno rischiando di scomparire”.

“Ci sono vincoli,” ha continuato Foti, “che vengono imposti alle imprese italiane non solo dall’Europa.” In un incontro di venerdì con la direttrice generale del Pnrr, hanno discusso che se si arrivasse a scadenze come il 30 giugno o il 31 agosto 2026, i risultati potrebbero diversificarsi rispetto a quelli attuali.

Infine, il ministro ha ribadito l’importanza di una Europa che non sia solo una macchina per vietare, ma un effetto reale che permetta di far crescere il sistema imprenditoriale in tutto il continente.