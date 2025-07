Tommaso Foti, ministro per gli affari europei, ha recentemente affermato: “Esiste una crescente tendenza a pensare a un unico fondo europeo, ma questo approccio rischierebbe di svantaggiare l’Italia, sia per quanto riguarda la coesione territoriale che per la Pac (politica agricola comune). Queste sono battaglie cruciali che l’Italia sta conducendo in Europa e che nei prossimi giorni avranno una risonanza significativa in tutto il continente.”

Successivamente, ha osservato che “è evidente una spaccatura tra i Paesi che non ricevono solo tali risorse. La Coesione è stata istituita per ridurre le disparità esistenti tra i vari territori. Attualmente, la distribuzione dei fondi di Coesione per l’Italia è dell’80% al sud e del 20% nelle altre regioni. Esiste una volontà di superare le differenze passate per creare un Paese con opportunità uniformi in termini infrastrutturali e digitali.”

Il ministro ha aggiunto che “i Paesi del nord Europa presentano posizioni divergenti, proponendo un fondo unico dal quale ciascuno Stato membro possa decidere come utilizzare i fondi. Nella politica della Pac, quali sarebbero le implicazioni se si procedesse su questa strada? Verrebbero imposte condizioni vincolanti agli Stati, con specifiche sui risultati e i percorsi, che renderebbero il processo di programmazione di questi fondi molto meno flessibile.”