Il progetto “Prendiamoci cura della fragilità” della Fondazione ADVAR, sostenuto da Intesa Sanpaolo tramite il Programma Formula e in collaborazione con CESVI, si avvia alla conclusione con risultati significativi. Questa iniziativa ha permesso di potenziare l’assistenza domiciliare a pazienti affetti da patologie croniche inguaribili, offrendo un supporto sia fisico che psicologico alle famiglie in ogni fase della malattia.

Un Progetto Noto e un Sostegno Concreto

Il progetto, selezionato da Intesa Sanpaolo nell’ambito della Divisione Banca dei Territori (guidata da Stefano Barrese) e supportato da CESVI, è stato finanziato grazie a una raccolta fondi che si è svolta tra maggio e agosto 2024 sulla piattaforma For Funding. Quest’ultima è la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo dedicata a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per persone con disabilità.

In soli quattro mesi, sono stati raccolti oltre 100.000 euro, frutto della generosità di cittadini, imprese e di un contributo attivo della Banca stessa, che ha devoluto 2 euro per molti dei prodotti acquistati dai clienti online.

L’Esperienza di ADVAR sul Campo

All’interno della Rete di Cure Palliative dell’ULSS 2 Marca Trevigiana, la Fondazione ADVAR ha messo a disposizione la sua consolidata esperienza e il suo approccio multidisciplinare di cura palliativa per i malati più fragili, operando in 36 Comuni del Trevigiano.

Nel dettaglio, i fondi raccolti hanno permesso azioni concrete:

L’ ingaggio di un medico specialista in cure palliative per visite e consulenze domiciliari a malati oncologici ancora in cura, identificati tramite la Rete di Cure Palliative del territorio.

per visite e consulenze domiciliari a malati oncologici ancora in cura, identificati tramite la Rete di Cure Palliative del territorio. La fornitura di ausili e supporti alla cura e alla mobilità, come deambulatori, carrozzine, sedie comode, pali per le flebo, attrezzi per la fisioterapia, materassi, cuscini antidecubito e letti elettrici, per rispondere ai bisogni legati al controllo dei sintomi (come il dolore) e all’esigenza di autonomia.

alla cura e alla mobilità, come deambulatori, carrozzine, sedie comode, pali per le flebo, attrezzi per la fisioterapia, materassi, cuscini antidecubito e letti elettrici, per rispondere ai bisogni legati al controllo dei sintomi (come il dolore) e all’esigenza di autonomia. L’assicurazione di un supporto psicologico sia al malato che ai suoi familiari, laddove ne è stata riscontrata l’esigenza.

Il progetto è stato specificamente ideato per rispondere ai bisogni dei pazienti che stanno ancora affrontando la malattia attraverso terapie intense, o che convivono con sintomi e complicanze pesanti delle cure, ma le cui condizioni cliniche permettono loro di continuare a vivere nella propria casa.

Un Impatto Crescente sul Territorio

Grazie a questo intervento, il servizio, avviato nel 2023 nel distretto di Treviso Nord, si è potuto allargare al territorio di Treviso Sud, riuscendo a triplicare il numero annuo di pazienti supportati. In particolare, sono stati raggiunti circa 150 malati oncologici e non solo, al di sopra dei 18 anni, equamente divisi tra uomini e donne. A questi si aggiungono i loro caregiver, stimati in circa 300 persone, e altri 300 familiari che hanno trovato supporto nell’ascolto, nell’orientamento e nel conforto.

Le Voci dei Protagonisti

Anna Mancini, Presidente della Fondazione ADVAR, ha espresso la sua gratitudine: “Il supporto di Intesa Sanpaolo, di CESVI e dei nostri sostenitori per l’avvio di questo progetto è stato fondamentale: in un periodo delicato per ADVAR, saper di poter accedere ai preziosi fondi raccolti attraverso il programma Formula, ci ha consentito di allargare i confini del nostro abbraccio e poter essere accanto anche a chi si trova ancora nel percorso delle terapie attive, carico di speranze ma anche domande e paure. Riteniamo che ogni persona abbia il diritto di essere ascoltata, accompagnata e curata e quindi siamo orgogliosi di aver potuto dare sostegno gratuito e migliore qualità di vita ai beneficiari del progetto ‘Prendiamoci cura della fragilità’.”

Francesca Nieddu, direttrice regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia Intesa Sanpaolo, ha commentato: “Grazie a questo progetto abbiamo avuto l’opportunità di migliorare concretamente la condizione di vita quotidiana di molti pazienti affetti da patologie croniche incurabili e dei loro familiari, nel conforto del loro ambiente domestico e dei loro affetti. Siamo un’istituzione a servizio della crescita e del benessere delle comunità, e ci impegniamo per supportare le persone fragili promuovendone la dignità e l’autonomia”.

Infine, Roberto Vignola, Vice Direttore generale di CESVI, ha concluso: “Dal 2021, il Programma Formula ci vede come partner strategico di Intesa Sanpaolo nel selezionare le migliori progettualità in tutta Italia, con l’ambizione di perseguire cambiamenti sostenibili ed inclusivi. Attraverso Formula, vengono sostenuti progetti sui temi di: emergenza e povertà; supporto sanitario e fragilità; inclusione sociale e Welfare di comunità; educazione, formazione e orientamento; rigenerazione urbana e ambientale; e conservazione del patrimonio culturale. Ad oggi, abbiamo ottenuto dei risultati significativi con oltre 170 progetti sostenuti. Formula è la dimostrazione di come il connubio tra i mondi non profit e profit possa rispondere alle tematiche territoriali, sociali e ambientali, in maniera mirata ed efficace.”