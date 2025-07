Nel cuore di Libourne, in Francia, si è appena inaugurata la nuova sede globale di Ceva Animal Health (Ceva), la quinta azienda al mondo nel settore della salute animale. Questo edificio, dalla caratteristica forma circolare, si propone come un vero e proprio simbolo a livello globale per l’azienda, incarnando le sue ambizioni di sostenibilità e di business, oltre a rafforzare il suo impegno verso i dipendenti.

Un Nuova Sede, Un Nuovo Simbolo Internazionale

Concepita già nel 2020 per sostenere la crescita costante dell’azienda, questa nuova sede segna un passo significativo nello sviluppo di uno dei giganti mondiali della salute animale. La nuova struttura riflette la solida posizione di mercato di Ceva e i suoi ambiziosi obiettivi, che includono la leadership nei vaccini per il pollame e lo sviluppo di trattamenti per le malattie emergenti.

Dopo i recenti annunci di rifinanziamento, l’azienda si concentra sulla crescita e sull’innovazione per combattere le malattie animali. In Europa, Ceva vanta ben 10 centri di ricerca e sviluppo e 13 siti di produzione, tra cui spiccano stabilimenti all’avanguardia per i vaccini nel Regno Unito, in Germania e in Francia. La nuova sede ospita 450 dipendenti su 11.000 m² distribuiti su quattro piani, riunendo tutte le principali funzioni strategiche del gruppo che lavorano verso un’ambizione comune. Attualmente, Ceva opera in 47 paesi e impiega oltre 7.000 persone in tutto il mondo.

Sostenibilità e Design Pensato per le Persone

Questo progetto, parte dell’iniziativa #OnePlanet di Ceva, sottolinea l’impegno dell’azienda per la biodiversità e l’equilibrio ambientale. L’edificio, la cui forma è stata disegnata per richiamare il logo di Ceva, presenta una struttura “ad albero” con un tetto verde di 1.300 m², che si integra armoniosamente nel paesaggio come un vero e proprio santuario della biodiversità. Oltre al suo impatto economico locale, il progetto è stato concepito come una leva ambientale, privilegiando filiere corte, materiali a basso impatto carbonico e pratiche di costruzione sostenibili.

L’edificio è in procinto di ottenere la certificazione BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) “Very Good”, uno dei principali schemi di valutazione e certificazione della sostenibilità per edifici e infrastrutture. Si distingue per la sua piena autonomia energetica, alimentata da sistemi geotermici e 4.500 m² di pannelli solari installati sul parcheggio, che soddisfano interamente il fabbisogno elettrico.

La nuova sede di Ceva è più di un semplice edificio; è un progetto aziendale che incarna lo spirito #OneCeva. Progettata in collaborazione con i dipendenti attraverso workshop di co-design, la struttura risponde alle loro esigenze e ripensa gli spazi per creare un ambiente in linea con le aspettative. Ponendo l’accento sull’accessibilità, la sede offre accesso senza gradini, percorsi pedonali e parcheggi per biciclette, migliorando la mobilità e il comfort per tutti.

All’occasione dell’inaugurazione, il Dr. Marc Prikazsky, Presidente e CEO di Ceva, ha dichiarato: “L’apertura della nostra nuova sede globale segna un momento cruciale nel percorso di Ceva come leader nella salute animale. Questa struttura all’avanguardia unisce le funzioni strategiche chiave, rafforzando la nostra solida posizione di mercato in Europa e nel mondo. Incarna le nostre convinzioni fondamentali e il nostro impegno per l’innovazione, spingendoci verso un futuro più connesso e sostenibile nella salute animale.”