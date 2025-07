Il panorama automobilistico italiano si arricchisce di un nuovo protagonista di peso. Omoda & Jaecoo Automotive Italy, un marchio emergente del colosso cinese Chery, ha ufficializzato il suo ingresso nell’UNRAE, l’Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri. Questa adesione segna un ulteriore rafforzamento della presenza asiatica nel mercato automobilistico italiano, sottolineando una tendenza globale di crescita per i brand orientali.

Un Brand in Forte Ascesa Globale

Omoda & Jaecoo Automotive non è un nome qualunque nel settore. Si tratta infatti della punta di diamante nella strategia di espansione internazionale del Gruppo cinese Chery, concentrata sui segmenti di mercato di media e alta gamma. La sua ascesa è stata fulminea: in meno di due anni dal lancio globale, il marchio ha già superato le 410.000 unità vendute, registrando una crescita impressionante del 54% nel primo semestre del 2024 rispetto all’anno precedente.

Questo successo si inserisce nella solida realtà del Gruppo Chery, il secondo produttore automobilistico cinese per volumi, con una storia di 27 anni e oltre 25 milioni di veicoli venduti in tutto il mondo. Con una presenza in oltre 80 nazioni e una rete di più di 4.000 concessionari distribuiti su cinque continenti, Chery dimostra una capacità produttiva e distributiva di scala globale.

L’Italia: Un Mercato Strategico e un Primo Anno di Successo

Il mercato italiano rappresenta un tassello cruciale nell’ambiziosa strategia di espansione europea di Omoda & Jaecoo. La filiale italiana, con sede a Milano, festeggia proprio oggi, venerdì 4 luglio 2025, il suo primo anniversario di attività nel nostro Paese. E i risultati non si sono fatti attendere: dall’inizio delle sue operazioni commerciali nel luglio 2024, l’azienda ha già immatricolato più di 7.000 veicoli.

L’offerta del marchio è pensata per intercettare un’ampia platea di clienti italiani, proponendo una gamma diversificata che include modelli a combustione interna, avanzate soluzioni ibride plug-in con tecnologia Superhybrid e future proposte completamente elettriche. Questa varietà di motorizzazioni mira a rispondere alle esigenze di tutte le fasce del potenziale mercato.

Le Voci dei Protagonisti: Unione e Visione Futuristica

L’ingresso in UNRAE è stato accolto con reciproca soddisfazione dai vertici delle due organizzazioni. Kevin Cheng, CEO di Omoda & Jaecoo Automotive Italy, ha sottolineato l’importanza di questo passo: “L’ingresso in UNRAE rappresenta un momento importante per la nostra azienda e lo sviluppo futuro del nostro business. Questa scelta rispecchia la nostra missione che è quella di arrivare in Europa per l’Europa, instaurando una serie di relazioni forti e durature con i nostri dealer e il tessuto industriale italiano.”

Dal canto suo, il Presidente di UNRAE, Roberto Pietrantonio, nella foto, ha commentato con entusiasmo l’adesione: “L’adesione di Omoda & Jaecoo conferma la capacità di UNRAE di attrarre i brand più promettenti del panorama internazionale, con una visione moderna della mobilità improntata all’innovazione tecnologica. La scelta di associarsi a UNRAE testimonia la fiducia riposta nei nostri servizi e nella nostra capacità di supportare efficacemente le aziende automobilistiche, offrendo rappresentanza qualificata e competenze specialistiche di elevato livello.”

Questo ingresso rinforza la posizione di UNRAE come punto di riferimento per i marchi automobilistici esteri in Italia e promette di portare nuove dinamiche e maggiore scelta nel mercato nazionale, in un’ottica di innovazione e collaborazione internazionale.