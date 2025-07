Giugno 2025 segna un traguardo storico per gli aeroporti toscani di Firenze e Pisa. Per la prima volta, i due scali hanno superato complessivamente la soglia del milione di passeggeri in un solo mese, registrando un totale di circa 1,02 milioni di transiti. Questo risultato eccezionale rappresenta una crescita del 7,1% rispetto a giugno 2024, trainata sia dal segmento internazionale (+7,4%) che da quello nazionale (+5,1%). I dati progressivi per il primo semestre del 2025 consolidano ulteriormente questa tendenza positiva, attestandosi a oltre 4,5 milioni di passeggeri, con un aumento del 9,7% rispetto al primo semestre 2024, un nuovo record per il periodo.

Firenze: Un Giugno da Record per l’Amerigo Vespucci

L’aeroporto di Firenze “Amerigo Vespucci” ha contribuito in modo significativo a questo successo, gestendo oltre 390.000 passeggeri nel mese di giugno, con una crescita del 9,4%. Questo dato lo rende il miglior giugno di sempre per lo scalo fiorentino. Da segnalare anche un picco di traffico giornaliero registrato il 15 giugno, con circa 14.900 passeggeri. Interessante notare come il traffico internazionale abbia mostrato un’accelerazione marcata (+12,9%), a fronte di una flessione del segmento nazionale (-10,2%). Le destinazioni più frequentate in uscita da Firenze sono state, in ordine, Parigi, Londra, Amsterdam, Barcellona e Monaco di Baviera. Il primo semestre 2025 si chiude per l’aeroporto di Firenze con un nuovo record di oltre 1,8 milioni di passeggeri, segnando un aumento del 9,2%.

Pisa: Il “Galileo Galilei” Supera i 600 Mila Passeggeri

L’aeroporto di Pisa “Galileo Galilei” ha chiuso il mese di giugno con circa 630.000 passeggeri, registrando una crescita del 5,7%. Anche per lo scalo pisano, questo rappresenta il miglior mese di giugno di sempre, superando per la prima volta la soglia dei 600.000 passeggeri. Il 28 giugno si è registrata una giornata da record, con un picco di circa 26.200 passeggeri. La dinamica è stata positiva per entrambe le componenti di traffico, con il nazionale in crescita del 10,9% e l’internazionale del 3,8%. Le rotte più frequentate dall’aeroporto di Pisa sono state Londra, Tirana, Palermo, Catania e Parigi. Il totale passeggeri da inizio anno per lo scalo pisano raggiunge un nuovo record di circa 2,73 milioni, con un incremento del 10,0% rispetto ai primi sei mesi del 2024.