La seconda settimana di luglio si presenta con pochi dati macroeconomici rilevanti sui mercati globali. Gli eventi principali si concentrano il 9 luglio, data di scadenza della tregua di 90 giorni sui dazi, annunciata dal presidente Donald Trump lo scorso 9 aprile. La settimana inizia però domenica 6 luglio con la riunione dell’Opec+, che stabilirà il nuovo tetto alla produzione di greggio per il mese di agosto, con un incremento previsto di 411.000 barili al giorno. Finora, sul fronte dei dazi, sono stati firmati solo due accordi, con il Regno Unito e il Vietnam, e non si esclude che entro la scadenza venga raggiunto solo un accordo quadro per estendere la tregua.

Martedì 8 luglio, negli Stati Uniti, verranno resi noti i dati sulla fiducia delle piccole imprese (Nfib), con pochi cambiamenti attesi, mentre dall’Eurozona arriveranno le vendite al dettaglio di maggio. Mercoledì 9, la Fed presenterà i verbali della riunione di giugno; giovedì 10, saranno disponibili i dati settimanali sui sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti. Durante tutta la settimana, sono previsti diversi interventi di banchieri centrali.

Riassumendo, ecco i principali appuntamenti macroeconomici della settimana che va da domenica 6 a sabato 12 luglio:

Domenica 6 luglio si svolgerà la riunione dell’Opec+ per decidere i livelli di produzione di greggio per agosto.

Lunedì 7 luglio, il Giappone presenterà i dati sui salari di maggio. Dalla Germania arriverà la produzione industriale di maggio, insieme alle vendite al dettaglio dall’Eurozona e all’indice Sentix, che misura la fiducia degli investitori. Inoltre, è prevista la riunione dell’Eurogruppo e gli interventi di Joachim Nagel e Robert Holzmann della BCE.

Martedì 8 luglio, Germania e Francia diffonderanno il saldo della bilancia commerciale. Dagli Stati Uniti arriverà l’indice Nfib, che misura l’ottimismo delle piccole imprese americane, insieme all’indice della Fed di New York relativo alle aspettative di inflazione.

Mercoledì 9 luglio è un giorno cruciale, poiché scade la tregua di 90 giorni sui dazi. Inoltre, in agenda ci sono i prezzi alla produzione e l’inflazione di giugno in Cina. Si attendono gli interventi di Luis de Guindos e Joachim Nagel della BCE.

Successivamente, si pubblicheranno i dati sulle scorte settimanali di greggio negli Stati Uniti, le scorte di magazzino e le vendite all’ingrosso americane di maggio, insieme ai verbali della Fed.

Giovedì 10 luglio, saranno rilasciati i dati sulla produzione industriale italiana di maggio e le richieste settimanali di sussidi negli Stati Uniti. Interverranno Piero Cipollone e François Villeroy della BCE, insieme a Alberto Musalem e Mary Daly della Fed.

Infine, venerdì 11 luglio, è atteso il Pil del Regno Unito per maggio e il parlamento tedesco ratificherà la legge di bilancio, mentre Francia e Germania pubblicheranno i dati sull’inflazione di giugno in seconda lettura. Sabato 12 luglio, la Cina diffonderà i numeri relativi a esportazioni, importazioni e il saldo della bilancia commerciale per giugno.