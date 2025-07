I saldi sono ufficialmente iniziati oggi in tutta Italia, con l’eccezione della provincia autonoma di Bolzano, dove le promozioni cominceranno il 16 luglio. Secondo le analisi condotte dall’Ufficio Studi di Confcommercio, ogni famiglia spenderà mediamente 203 euro per l’acquisto di articoli scontati, corrispondenti a 92 euro per persona, con un valore totale previsto di 3,3 miliardi di euro.

Secondo un’indagine realizzata da Confesercenti in collaborazione con Ipsos, il 60% degli italiani ha pianificato di fare acquisti durante il periodo dei saldi, portando a un fatturato stimato di circa 3,5 miliardi di euro. Tuttavia, considerando l’aumento di offerte anticipate e pre-saldi che spesso non rispettano le normative, si stima che già 6,5 milioni di consumatori abbiano approfittato di sconti prima dell’inizio ufficiale dei saldi.

La Federazione Moda Italia di Confcommercio prevede che la spesa complessiva in articoli di moda durante i saldi raggiungerà i 5,6 miliardi di euro. Di questi, 2,3 miliardi provengono dai turisti stranieri, con una spesa media di 120 euro a persona, mentre 3,3 miliardi derivano dai consumi interni, con una spesa media pro capite di 92 euro.