Il caldo intenso che ha colpito l’Italia provoca un aumento dei costi fino a 550 euro al mese per famiglia, tra maggiori spese per energia e acqua, oltre ad altre uscite per beni e servizi necessari a fronteggiare le temperature record degli ultimi giorni. A rivelarlo è l’analisi di Assoutenti, che ha esaminato le varie voci di spesa gravanti sulle famiglie italiane, dall’utilizzo dei condizionatori ai consumi idrici maggiori, fino alle spese per rinfrescarsi, inclusi integratori alimentari e creme solari.

Gabriele Melluso, presidente di Assoutenti, ha spiegato: “Il caldo record che imperversa in Italia modifica radicalmente le abitudini dei cittadini e può portare a un vero e proprio salasso per le tasche delle famiglie. Tuttavia, è possibile contenere la spesa razionalizzando i consumi e ricorrendo a espedienti per combattere il caldo senza necessariamente spendere di più”. Per questo, l’associazione ha elaborato un manuale per risparmiare.

È fondamentale essere consapevoli delle voci che contribuiscono all’aumento delle spese familiari. I condizionatori, utilizzati anticipatamente quest’anno per il gran caldo, incidono sul bilancio familiare con costi aggiuntivi di circa 80-120 euro al mese. Naturalmente, le spese variano in base all’efficienza energetica degli apparecchi e al numero di unità attive. Anche l’incremento del consumo d’acqua per docce, irrigazione e uso potabile porta a un aumento di 20-30 euro. Nella spesa complessiva, si sommano anche gli integratori alimentari (20,40 euro) e il maggior consumo di bibite, gelati e acqua minerale, insieme alla frutta, beni che hanno visto aumentare i prezzi (40-60 euro). Inoltre, le creme solari comportano una spesa di 30-40 euro, mentre l’uso dell’automobile in sostituzione di mezzi pubblici e biciclette costa 30-50 euro in carburante e 18,30 euro per il climatizzatore. Infine, il desiderio di refrigerio porta molte persone verso il mare o le piscine, aggiungendo ulteriori costi di circa 120-180 euro mensili per lettini, ombrelloni, parcheggi e pasti.

Consigli per Risparmiare

Tuttavia, esistono modalità per risparmiare e Assoutenti ha preparato un decalogo di suggerimenti. Al primo posto, i consigli per l’uso del condizionatore: accenderlo solo quando è necessario, non impostare temperature inferiori a 25 gradi, spegnerlo quando si esce di casa e utilizzare un deumidificatore o un timer durante la notte.

È anche consigliato arieggiare l’abitazione durante le ore fresche del mattino o della sera e chiudere le tapparelle di giorno. Per ridurre gli sprechi d’acqua, si suggerisce di fare docce brevi, evitando temperature estreme. In auto, si raccomanda di arieggiare l’abitacolo prima di accendere il climatizzatore. Inoltre, per la spesa alimentare, è più conveniente optare per prodotti locali e di stagione, che di solito hanno un prezzo inferiore. Alcuni frutti e verdure contengono acqua e sali minerali, riducendo la necessità di integratori. Infine, è preferibile portare cibo da casa se si va al mare, per contenere le spese per i pasti.

Infine, un consiglio riguarda l’acqua da bere: se disponibile e potabile nel tuo comune, opta per l’acqua del rubinetto, poiché è controllata e rappresenta l’opzione più economica e sostenibile.