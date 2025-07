Digital Value, nella foto l’a. d. Riccardo Benedini, uno dei principali gruppi italiani nel settore ICT, ha annunciato l’aggiudicazione di due nuove convenzioni Consip, consolidando ulteriormente la sua presenza nel settore pubblico. Queste acquisizioni rappresentano un tassello importante per l’ampliamento del portafoglio ordini del Gruppo nell’anno in corso.

Nuovi Contratti per Soluzioni Oracle e Cisco

Le convenzioni riguardano due ambiti chiave dell’innovazione tecnologica:

Lotto 1 Public Cloud SaaS – CRM – edizione 2 : questo lotto si concentra su soluzioni Oracle . Il suo valore complessivo ammonta a 25 milioni di euro , di cui 12.250.000 euro di pertinenza diretta di Digital Value. A questa cifra si aggiunge la possibilità di superare il 20% di massimali di legge, offrendo un ulteriore potenziale di crescita.

: questo lotto si concentra su soluzioni . Il suo valore complessivo ammonta a , di cui di pertinenza diretta di Digital Value. A questa cifra si aggiunge la possibilità di superare il 20% di massimali di legge, offrendo un ulteriore potenziale di crescita. Lotto 14 Multibrand Software – edizione 7: questo secondo lotto è dedicato a soluzioni Cisco, in particolare al rinnovo della manutenzione per le licenze in uso e ai servizi connessi. Anche qui, il valore complessivo è di 25 milioni di euro, con una quota di 17.500.000 euro attribuita a Digital Value, anch’essa con possibilità di superare il 20% dei massimali di legge.

Entrambe le aggiudicazioni hanno una durata contrattuale di 12 mesi e la loro decorrenza è prevista già nel prossimo mese.

Un Segno di Fiducia nel Percorso di Trasformazione Digitale

Queste nuove convenzioni non sono solo un successo economico per Digital Value, ma rappresentano anche un consolidamento della sua posizione nel settore pubblico. Le aggiudicazioni riflettono la fiducia delle istituzioni nella capacità del Gruppo di accompagnarle in percorsi strategici di evoluzione digitale. Questo sottolinea il ruolo cruciale che Digital Value ricopre nel supportare la pubblica amministrazione italiana verso una maggiore efficienza e innovazione tecnologica.