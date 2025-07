La Consob, l’Autorità che vigila sui mercati finanziari italiani, ha recentemente intensificato la sua azione a tutela dei risparmiatori, ordinando l’oscuramento di tre nuovi siti web che offrivano abusivamente servizi finanziari. Questa mossa si inserisce in una più ampia strategia volta a contrastare le piattaforme non autorizzate e a proteggere gli investitori da potenziali frodi.

Il Potere del “Decreto Crescita” in Azione

L’Autorità ha agito avvalendosi dei poteri conferiti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies). Questa normativa consente alla Consob di ordinare direttamente ai fornitori di servizi di connettività Internet di bloccare l’accesso dall’Italia ai siti web che offrono servizi finanziari senza le dovute autorizzazioni. Si tratta di uno strumento agile ed efficace per intervenire rapidamente contro le attività illecite online.

I siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento sono:

“ Indexswiss ” (sito internet www.indexswiss.com e relativa pagina https://client.indexswiss.com);

” (sito internet www.indexswiss.com e relativa pagina https://client.indexswiss.com); “ Fusion4Markets ” (sito internet https://fusion4marketsltd.com e relativa pagina https://client.fusion4marketsltd.com);

” (sito internet https://fusion4marketsltd.com e relativa pagina https://client.fusion4marketsltd.com); “MGLuxembourg” (sito internet https://mgluxembourg.cm e pagine https://client.mgluxembourg.cm e https://webtrader.mgluxembourg.cm).

Con questi ultimi provvedimenti, il numero complessivo dei siti oscurati dalla Consob dal luglio 2019, data in cui l’Autorità ha acquisito questo potere, sale a 1369. Un dato che evidenzia l’impegno costante e l’ampiezza dell’intervento dell’Autorità a difesa del risparmio.

Attenzione ai Risparmiatori: Consigli per Investire in Sicurezza

I provvedimenti adottati dalla Consob sono pubblicati e consultabili sul sito ufficiale dell’Autorità, www.consob.it. È importante sottolineare che le attività di oscuramento da parte dei fornitori di connettività Internet sul territorio italiano sono già in corso. Per ragioni tecniche, l’effettivo blocco dei siti potrebbe richiedere alcuni giorni.

La Consob, con un richiamo diretto ai risparmiatori, sottolinea l’importanza di esercitare la massima diligenza nelle scelte di investimento. L’Autorità invita ad adottare comportamenti di comune buon senso, considerati imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio. Tra questi, spicca la raccomandazione di verificare preventivamente l’autorizzazione dell’operatore tramite cui si intende investire, sia per i servizi finanziari tradizionali che per quelli relativi alle cripto-attività. Allo stesso modo, per le offerte di prodotti finanziari e di cripto-attività, è fondamentale accertarsi che sia stato pubblicato il prospetto informativo o il white paper.

A tal fine, la Consob ricorda che sul proprio sito web, in homepage, è disponibile la sezione “Occhio alle truffe!“, uno strumento prezioso dove gli investitori possono trovare informazioni utili per mettersi in guardia contro le iniziative finanziarie abusive e tutelare al meglio i propri capitali.