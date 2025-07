Un colloquio telefonico teso e privo di svolte significative tra il presidente americano Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin ha lasciato il conflitto in Ucraina in una fase di stallo, con entrambi i leader che ribadiscono le proprie posizioni. Il dialogo, durato circa un’ora e il sesto dall’inizio dell’anno, non ha prodotto alcun “progresso” secondo Trump, il quale si è detto “non contento” della situazione.

Lo Stallo del Dialogo

Donald Trump, in partenza per l’Iowa, ha dichiarato senza mezzi termini: “Non ho fatto nessun progresso sull’Ucraina con Putin”. Il presidente americano ha negato di aver interrotto la fornitura di armi a Kiev, affermando: “Le abbiamo date e continuiamo a farlo ma dobbiamo essere sicuri di averne abbastanza per noi”. Questa affermazione arriva in un contesto di crescente preoccupazione riguardo il sostegno militare statunitense all’Ucraina, un tema che, secondo alcune fonti, non sarebbe stato direttamente affrontato nella telefonata tra i due leader.

Dal canto suo, Vladimir Putin, pur manifestando una teorica disponibilità al dialogo, ha ribadito la ferma intenzione della Russia di perseguire i propri obiettivi. Il consigliere diplomatico di Putin, Yuri Ushakov, ha chiarito che “il nostro presidente ha affermato che la Russia persegue i suoi obiettivi, ovvero l’eliminazione delle cause profonde ben note che hanno portato alla situazione attuale”. Questo mentre i segnali dal campo, come la massiccia presenza di soldati russi vicino alla regione ucraina di Sumy, suggeriscono una potenziale escalation militare.

Le Diverse Versioni

Mentre Trump ha mantenuto un profilo basso nelle sue dichiarazioni, con poche parole prima di un comizio in Iowa (“Abbiamo avuto una lunga telefonata, abbiamo parlato di molte cose. Abbiamo parlato dell’Iran, abbiamo parlato dell’Ucraina. Non c’è stato nessun progresso. Non sono contento”), il Cremlino ha fornito un resoconto più dettagliato. Secondo Mosca, Putin avrebbe informato Trump “dei progressi nell’attuazione degli accordi di natura umanitaria, raggiunti durante il secondo ciclo di contatti diretti russo-ucraini a Istanbul”. Tuttavia, la versione russa sottolinea anche che “il tema della fornitura di armi americane all’Ucraina non è stato toccato”, contraddicendo indirettamente le affermazioni di Trump.

L’Alleato Ucraino Cerca Supporto in Europa

La percezione di un possibile calo del sostegno statunitense ha spinto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a cercare nuove rassicurazioni in Europa. Arrivato ad Aarhus, in Danimarca, per l’inizio del semestre di presidenza guidata da Copenaghen, Zelensky ha incassato il sostegno della premier danese Mette Frederiksen, della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e del presidente del Consiglio Europeo António Costa. Von der Leyen ha esortato gli Stati membri ad attivare Safe, lo strumento per i progetti comuni nella difesa europea, sottolineando che “Safe serve anche a difendere l’Ucraina”. Copenaghen, inoltre, si è detta pronta a fare da apripista a un’iniziativa per permettere alle aziende ucraine di produrre armi nei Paesi dell’UE.

Nonostante il sostegno europeo, Zelensky ha riconosciuto che “Contiamo sul continuo sostegno degli Usa, perché ha certi mezzi che l’Europa non ha, come i missili Patriot”. La possibilità di un effettivo stop all’invio di armi dagli Stati Uniti, come riportato dal Wall Street Journal riguardo a quanto accaduto in Polonia, rappresenterebbe “un serio passo indietro per l’Ue e per la Nato”, secondo Frederiksen.

Prossimi Passi e Questioni Aperte

Un possibile incontro tra Putin e Trump non è stato discusso esplicitamente, sebbene l’idea “sia ancora nell’aria”. È invece previsto un colloquio tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, forse nelle prossime ore, per affrontare direttamente la questione della fornitura di armi americane. Nel frattempo, i negoziati per la pace in Ucraina proseguono, ma il presidente russo Vladimir Putin non si sposta dalle sue posizioni, ribadendo: “Non rinunceremo ai nostri obiettivi, occorre eliminare le cause di fondo del conflitto”. Il dossier mediorientale e, in particolare, quello iraniano, sono stati anch’essi sul tavolo della discussione tra i due leader, evidenziando la complessità del quadro geopolitico attuale.