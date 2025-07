Terna, il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, ha annunciato il lancio di un nuovo programma dedicato al benessere delle sue persone. L’iniziativa, promossa dal Gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia, ha come obiettivo rafforzare l’impegno dell’azienda nel favorire l’equilibrio personale, professionale e la salute dei dipendenti, migliorando la conciliazione tra vita lavorativa e vita privata.

Un Nuovo Pilastro per la People Strategy di Terna

In linea con la sua People Strategy, Terna si è dotata di una piattaforma digitale sviluppata in collaborazione con un partner internazionale leader di settore. Attraverso questa piattaforma, le persone di Terna e i loro familiari avranno accesso a servizi di sostegno e consulenza forniti da professionisti certificati, coprendo tre aree principali: emotiva, fisica e pratica.

Per l’area emotiva, il programma offre sessioni individuali con professionisti clinici per affrontare difficoltà psicologiche, migliorare la gestione del tempo e fornire supporto ai neogenitori al rientro al lavoro. Sul fronte del benessere fisico, il servizio include l’analisi e il miglioramento dello stile di vita con il sostegno di un wellness coach dedicato a sport e nutrizione. Infine, l’area del supporto pratico fornisce soluzioni per migliorare l’equilibrio vita-lavoro, facilitando la gestione della quotidianità tramite la consulenza di specialisti finanziari, legali, sanitari e per il care giving (badanti e baby-sitter).

Il nuovo programma è accessibile 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, attraverso diversi canali e strumenti che garantiscono la massima tutela della privacy. È prevista anche una versione dedicata ai manager, pensata per supportarli nella gestione quotidiana del team e per attività di coaching volte a migliorare le competenze manageriali.

Welfare Aziendale: Nuovi Accordi con le Organizzazioni Sindacali

Sempre nell’ambito del welfare, Terna ha recentemente firmato un verbale di accordo con le Organizzazioni Sindacali che apporta ulteriori miglioramenti al sistema aziendale esistente. Questo accordo si concentra sulla conciliazione vita-lavoro per i genitori, sull’assistenza familiare, sul benessere delle persone e sulla previdenza complementare.

In particolare, l’accordo prevede: l’aumento dei giorni di permesso retribuito per i padri in occasione della nascita di un figlio/a, per un totale di 7 giorni (in aggiunta a quelli di congedo previsti dalla legge); l’incremento del 15% delle indennità relative ai periodi di congedo parentale (in aggiunta a quanto normativamente disposto); l’aumento del numero di permessi per situazioni di particolare gravità e per assistenza familiare; e un contributo fino al 60% alla spesa per la retta di frequenza dell’asilo nido per i genitori.

Al Centro, le Oltre 6.500 Persone di Terna

La People Strategy di Terna pone le oltre 6.500 persone del Gruppo al centro delle attività. L’obiettivo è permettere a ciascuno di dare il proprio contributo per raggiungere gli obiettivi sfidanti di una transizione energetica giusta e inclusiva. Terna promuove con forza i valori di diversità, equità e unicità delle persone, impegnandosi a creare un ambiente di lavoro inclusivo in cui le discriminazioni siano contrastate, il merito valorizzato, il rispetto garantito e il benessere di tutti i lavoratori e le lavoratrici sia prioritario.