I diplomatici del Brasile hanno raggiunto un accordo con i rappresentanti degli altri Paesi Brics per includere nel comunicato congiunto dei ministri delle Finanze e dei presidenti delle banche centrali del blocco il supporto alla tassazione dei super-ricchi. Tale incontro si svolgerà domani. Questi temi sono attesi anche nella dichiarazione finale del vertice dei leader del Brics, che si terrà domenica e lunedì a Rio de Janeiro, sotto la presidenza del Brasile. La notizia è stata riportata dal quotidiano Valor Econômico.

L’accordo, che è stato raggiunto nel corso delle riunioni preparatorie, rappresenta un significativo progresso, secondo i diplomatici coinvolti.

Il testo prevede il supporto alla lotta globale contro l’evasione fiscale, in linea con le proposte attualmente in discussione alle Nazioni Unite, e l’avvio di un’iniziativa per potenziare la cooperazione tra le autorità fiscali dei Paesi Brics.

I negoziatori hanno anche trovato un consenso per includere nel documento finale del vertice un paragrafo riguardante la governance del Fondo Monetario Internazionale, il finanziamento per la lotta contro i cambiamenti climatici e la difesa del multilateralismo.