Le medie nazionali dei prezzi dei carburanti alla pompa continuano a registrare una diminuzione, un campanello d’allarme che prosegue da oltre una settimana. Al contempo, si osserva un terzo incremento consecutivo per il prezzo del gasolio e per la benzina. Anche i listini consigliati dei principali marchi mostrano segni di rialzo.

Secondo l’ultima analisi fornita, i prezzi consigliati del gasolio da parte di Tamoil sono aumentati di un centesimo. Le medie dei prezzi praticati dai gestori, comunicati all’Osservatorio dei prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e analizzati dalla staffetta, sono state rilevate alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: la benzina self service è fissata a 1,738 euro/litro (-2 millesimi; compagnie 1,743, pompe bianche 1,727), mentre il gasolio self service si attesta a 1,669 euro/litro (-3; compagnie 1,675, pompe bianche 1,659).

Per quanto riguarda la benzina servita, il prezzo è di 1,879 euro/litro (-2; compagnie 1,922, pompe bianche 1,798), mentre il diesel servito si colloca a 1,811 euro/litro (-2; compagnie 1,854, pompe bianche 1,729). Il GPL servito è a 0,706 euro/litro (invariato; compagnie 0,715, pompe bianche 0,695), il metano servito a 1,442 euro/kg (+1; compagnie 1,447, pompe bianche 1,437), e il GNL a 1,275 euro/kg (+1; compagnie 1,273 euro/kg; pompe bianche 1,276 euro/kg).

Questa è la situazione dei prezzi sulle autostrade: benzina self service a 1,832 euro/litro (servito 2,097), gasolio self service a 1,778 euro/litro (servito 2,046), GPL a 0,842 euro/litro, metano a 1,505 euro/kg, GNL a 1,371 euro/kg.