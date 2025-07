Intesa Sanpaolo e SACE supportano la crescita di Maddalena Spa con un finanziamento di 5 milioni di euro, garantito da SACE Growth. L’operazione mira a sostenere gli investimenti dell’azienda in innovazione e sostenibilità, in linea con gli obiettivi del PNRR.

Un Sostegno Concreto per l’Innovazione

Il finanziamento di 5 milioni di euro, erogato tramite la Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo e con la garanzia SACE Growth, è destinato a investimenti tecnico-produttivi per aumentare la capacità industriale di Maddalena Spa e sviluppare nuovi prodotti legati allo smart metering acqua. L’azienda si impegna a raggiungere specifici KPI nell’ambito dell’S-Loan, che includono la digitalizzazione dei processi, l’automazione delle linee produttive e l’incremento dell’efficienza energetica, in linea con gli standard ESG.

SACE Growth: Un Motore per la Crescita Italiana

SACE Growth è una nuova garanzia pensata per supportare gli investimenti delle imprese italiane a favore della crescita del Paese. Riguarda settori chiave come l’industria, l’innovazione tecnologica e digitale, i servizi pubblici e lo sviluppo dei mercati globali. Grazie alla solida collaborazione tra Intesa Sanpaolo e SACE, dal 2020 sono stati erogati circa 23 miliardi di euro tramite diverse garanzie, tra cui Garanzia Italia, Garanzia SupportItalia, Garanzia Green e Garanzia Futuro.

Maddalena Spa: Eccellenza Centenaria nell’Idrometria

Maddalena Spa, azienda indipendente alla quarta generazione con sede a Povoletto (Udine), vanta oltre un secolo di esperienza ed è riconosciuta a livello mondiale per affidabilità, precisione e innovazione. Serve le principali Utility e il settore del submetering, producendo oltre 3 milioni di contatori all’anno. Maddalena Spa è inclusa nell’elenco dei marchi storici di interesse nazionale, a testimonianza del suo valore e del suo contributo al patrimonio industriale italiano.

Le Voci dei Protagonisti

Filippo Fontanelli, AD di Maddalena Spa, ha sottolineato come il finanziamento sia un’opportunità concreta per rafforzare il percorso di crescita sostenibile e innovazione industriale. L’accesso alla Garanzia SACE Growth permetterà di accelerare gli investimenti in tecnologie digitali, automazione e soluzioni intelligenti per la misurazione dei consumi idrici, potenziando le capacità produttive e la presenza internazionale dell’azienda.

Francesca Nieddu, Direttrice Regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia di Intesa Sanpaolo, ha evidenziato l’importanza di promuovere iniziative che creano valore per l’impresa e la collettività, sottolineando l’immediata adesione di Intesa Sanpaolo alla Garanzia SACE Growth come leva per velocizzare l’accesso al credito per l’innovazione e l’export delle PMI.

Marco Martincich, Regional Director Business Network Nord Est di SACE, ha ribadito l’impegno di SACE nel supportare la crescita e l’innovazione delle imprese italiane. Attraverso la Garanzia SACE Growth, SACE affianca realtà imprenditoriali che puntano su digitalizzazione, sostenibilità e nuovi mercati globali, contribuendo al rafforzamento dell’intero tessuto economico nazionale.