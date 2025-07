Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha illustrato a “Uno Mattina Estate” il piano del Ministero per la prevenzione dei rischi legati al caldo, un’iniziativa che si rinnova per il terzo anno consecutivo, partita quest’anno già dal 26 maggio. L’obiettivo è tutelare la salute dei cittadini, in particolare delle fasce più vulnerabili, in previsione di un’estate che, come le precedenti, si preannuncia calda.

Monitoraggio Costante e Previsioni Dettagliate

“Sono tre anni che abbiamo aperto una campagna di prevenzione contro il caldo e quest’anno siamo partiti già dal 26 maggio. Stiamo monitorando le temperature di 27 città italiane, con previsioni fino a 72 ore con una scala da 0 a 3 di possibile caldo in queste città”. Ha così dichiarato il Ministro, sottolineando l’importanza di un monitoraggio proattivo per anticipare e gestire le ondate di calore.

Il Decalogo Anti-Caldo e il Numero Verde 1500

Schillaci ha poi ricordato gli strumenti a disposizione della popolazione: “Poi abbiamo preparato un decalogo, uguale a quello degli scorsi anni, che contiene istruzioni molto utili. La raccomandazione più importante è quella di non esporsi durante le ore più calde della giornata e di bere molta acqua, un litro e mezzo, due litri“. Un consiglio semplice ma fondamentale per prevenire la disidratazione e i colpi di calore.

Il Ministero ha inoltre attivato un numero verde dedicato, il 1500, al quale “le persone possono chiamare per chiedere consigli e avere informazioni sulla prevenzione del caldo”. Un servizio che, come evidenziato da Schillaci, “sta funzionando: la scorsa settimana abbiamo ricevuto molte telefonate, soprattutto da over 65“. A rafforzare la campagna di sensibilizzazione, è stata organizzata, in collaborazione con la Rai e Carlo Conti, “una campagna con un messaggio molto efficace che ricorda i consigli più utili da seguire”.

Prevenzione Diffusa e Dati Sotto Controllo

“Negli ultimi tre anni – ha evidenziato Schillaci – abbiamo avuto estati particolarmente calde: ecco perché è giusto fare prevenzione, intervenire per tempo“. Il Ministro ha poi annunciato l’ampliamento della distribuzione del decalogo: “Volevo poi ricordare che il decalogo con i consigli sarà distribuito nelle farmacie, negli studi di medicina generale e da domani sarà disponibile anche in lingua inglese per i tanti turisti che vengono in Italia”. Questo per garantire una capillare diffusione delle informazioni a tutti, inclusi i visitatori stranieri.

Un’altra novità importante è l’istituzione di una Cabina di regia, operativa da oggi, che vedrà la collaborazione tra il Dipartimento della prevenzione del ministero della Salute, il Dipartimento della Protezione Civile, il Dipartimento di prevenzione della Regione Lazio e l’Inail. Nonostante le temperature elevate, Schillaci ha rassicurato sulla situazione attuale: “In realtà, rispetto agli anni precedenti non stiamo notando, per fortuna, una aumentata mortalità. Avremo dati più certi a partire dai prossimi giorni, ma al momento la situazione è sotto controllo”.

Il Ministro ha concluso specificando il ruolo di questo nuovo organismo: “Con questa Cabina di regia stiamo monitorando gli accessi al Pronto soccorso, soprattutto chi vi arriva con sintomi legati proprio al caldo”. Un ulteriore segno dell’attenzione e del monitoraggio costante per garantire la salute pubblica.