Assistenza straordinaria per i cittadini che desiderano inviare la dichiarazione dei redditi prima delle ferie estive: martedì prossimo, 8 luglio, 176 uffici dell’Agenzia saranno aperti per appuntamenti straordinari oltre il normale orario. Inoltre, il call center delle Entrate sarà operativo anche sabato 12 luglio per rispondere alle richieste degli utenti.

Assistenza Potenziata negli Uffici

Il 8 luglio ci sarà un’apertura pomeridiana straordinaria per 176 uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate in tutta Italia. L’obiettivo è fornire assistenza dedicata ai cittadini che necessitano supporto per consultare, integrare e inviare la propria dichiarazione precompilata. Il servizio è disponibile solo su prenotazione: per usufruirne, è necessario accedere alla pagina di prenotazione sul sito dell’Agenzia, selezionare la voce “dichiarazione precompilata” e scegliere l’orario desiderato. Questa iniziativa è rivolta ai contribuenti non professionali, con il fine di offrire un servizio sempre più accessibile e personalizzato. Gli orari di apertura per quella giornata sono dettagliati nella sezione “avvisi” delle pagine regionali.

Sabato Extra per il Call Center dell’Agenzia

Il 12 luglio, il call center dell’Agenzia avrà un’apertura eccezionale, sarà operativo dalle 9 alle 13. Per contattare un operatore, sarà possibile chiamare il numero verde 800.90.96.96 da rete fissa, lo 06.97.61.76.89 da cellulare o il numero internazionale 0039.06.45.47.04.68. Il servizio è gestito da consulenti specializzati che parteciperanno all’iniziativa. Al termine della chiamata, sarà possibile esprimere un giudizio anonimo riguardo all’assistenza ricevuta.

Informazioni Disponibili Online

È costantemente aggiornato il sito dedicato “Info e assistenza”, dove sono disponibili tutte le informazioni sulle dichiarazioni per il 2025 e le risposte alle domande più frequenti. Inoltre, è disponibile online una guida dettagliata con tutti i passaggi da seguire per inviare la propria dichiarazione, con o senza modifiche, e varie guide sui temi delle agevolazioni relative alla dichiarazione 2025.