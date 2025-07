Il consiglio di amministrazione di Bper ha deciso di aumentare il corrispettivo dell’offerta pubblica di scambio per le azioni della Popolare di Sondrio.

Bper, per ogni azione di Sondrio aderente all’offerta, riconoscerà un corrispettivo unitario composto da 1,450 azioni di nuova emissione e un’aggiunta in contante di 1,00 euro. Considerando il prezzo ufficiale delle azioni di Bper, che alla chiusura del 5 febbraio scorso era di 6,570 euro, il corrispettivo unitario deliberato dal consiglio esprime un valore monetario di 10,527 euro per ogni azione della Popolare di Sondrio.

Il corrispettivo finale include, quindi, un premio del 17,8% rispetto al prezzo delle azioni di Sondrio, che alla data di riferimento era di 8,934 euro.