Un’importante iniziativa editoriale dedicata all’ambiente e alla sostenibilità, Ambiente d’Italia, è stata presentata ieri a Roma, presso Palazzo Panfilo. L’obiettivo è promuovere un’informazione libera da pregiudizi ideologici, strumentalizzazioni politiche o condizionamenti economici, in un dibattito pubblico sempre più polarizzato.

Un Nuovo Approccio all’Informazione Ambientale

Ambiente d’Italia si propone come uno spazio innovativo e indipendente per affrontare le grandi sfide ambientali. Il progetto si impegna a farlo con metodo scientifico, rigore giornalistico e un’apertura al confronto tra diverse competenze.

La Squadra Dietro il Progetto

Il progetto è diretto dal giornalista Riccardo Pelliccetti, già capo redattore centrale de Il Giornale. A sostenere l’iniziativa è un Comitato Promotore composto da figure di spicco del mondo istituzionale, imprenditoriale e accademico, tra cui:

Tommaso Cerno , direttore de Il Tempo

, direttore de Il Tempo Fabio Scoccimarro , Assessore all’Ambiente ed Energia della Regione Friuli Venezia Giulia

, Assessore all’Ambiente ed Energia della Regione Friuli Venezia Giulia Lucia Eva Lionessi , Direttore Generale di CISA Ambiente – Confindustria

, Direttore Generale di CISA Ambiente – Confindustria Corrado Clini , già Ministro dell’Ambiente

, già Ministro dell’Ambiente Francesco Giubilei , Direttore Scientifico della Fondazione Alleanza Nazionale

, Direttore Scientifico della Fondazione Alleanza Nazionale Elio Cadelo , giornalista scientifico, inviato speciale RAI

, giornalista scientifico, inviato speciale RAI Valentina Colucci Fabrizio , Senior Advisor Maroni & Associati

, Senior Advisor Maroni & Associati Paolo della Vecchia, Direttore Generale dell’Accademia Internazionale di Scienze Ambientali (Venezia)

Presenze Istituzionali di Rilievo

Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato numerosi esponenti di primo piano delle istituzioni e della politica nazionale, tra cui:

Sen. Maurizio Gasparri , Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato

, Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato On. Federico Mollicone , Presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati

, Presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati On. Nicola Procaccini , Co-presidente del gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei al Parlamento europeo

, Co-presidente del gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei al Parlamento europeo Il Presidente del Senato, Sen. Ignazio La Russa, ha inviato un messaggio di saluto e di plauso per l’iniziativa.

Un Laboratorio Editoriale Originale e Trasversale

Con Ambiente d’Italia prende forma un laboratorio editoriale originale e trasversale, che mira a restituire centralità alla responsabilità ambientale come leva di sviluppo e coesione sociale. Il progetto si distingue per la sua attenzione alla verifica delle fonti, alla neutralità tecnologica e alla promozione di una cultura ecologica accessibile, fondata sull’alleanza tra istituzioni, imprese, scienza e cittadini.

Principi Fondamentali: Un’Ecologia Inclusiva

Il progetto si fonda su una visione dell’ecologia come responsabilità intergenerazionale e sociale, non ideologica. Al centro c’è la volontà di difendere l’ambiente “con l’uomo dentro“, attraverso l’integrazione tra sostenibilità ambientale, economica e sociale. L’iniziativa si distingue per una linea culturale chiara e controcorrente, basata su:

Il rifiuto dell’ambientalismo ideologico e punitivo .

. La difesa della neutralità tecnologica , lasciando spazio a ricerca, merito e innovazione.

, lasciando spazio a ricerca, merito e innovazione. Il contrasto a nuove dipendenze strategiche (energetiche, tecnologiche o geopolitiche).

(energetiche, tecnologiche o geopolitiche). L’ecologia intesa come custodia del territorio : la natura è una responsabilità da trasmettere.

: la natura è una responsabilità da trasmettere. Il coinvolgimento attivo dei cittadini: la transizione ecologica deve essere costruita con le persone, non contro di loro.

Una Nuova Voce per la Transizione Ecologica

Questi principi confermano Ambiente d’Italia come una voce nuova nel panorama dell’informazione ambientale, capace di coniugare concretezza, pluralismo e senso di responsabilità. Un’iniziativa senza precedenti nel panorama dell’informazione indipendente, che intende contribuire con serietà e competenza alla costruzione di una transizione ecologica equa, realistica e partecipata.