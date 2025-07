Nel panorama agricolo contemporaneo, la necessità di adattarsi ai mutamenti climatici rappresenta una sfida cruciale. È in questo contesto che nasce un progetto di ricerca ambizioso, volto a sviluppare una “barbabietola del futuro”, un simbolo della ricerca sostenibile che affonda le radici nell’esperienza della filiera italiana.

Una Collaborazione Strategica per la Resilienza

COPROB Italia Zuccheri, un attore fondamentale nel settore saccarifero nazionale, ha siglato un accordo di collaborazione triennale con United Beet Seeds, azienda internazionale specializzata nella selezione genetica. Questa partnership strategica è focalizzata sulla ricerca e lo sviluppo di varietà innovative di barbabietola da zucchero. L’obiettivo primario è accrescere la tolleranza di queste piante agli stress ambientali causati dai cambiamenti climatici, un fattore sempre più determinante per la produttività agricola. La ricerca si concentrerà in modo specifico sull’identificazione e lo sviluppo di varietà ottimali per le condizioni pedoclimatiche italiane.

Innovazione Agronomica al Servizio dell’Agricoltura

Il dipartimento di Ricerca e Sviluppo di COPROB Italia Zuccheri, attraverso il proprio staff agronomico, ha sottolineato l’importanza di questo accordo. Il progetto prevede la sperimentazione di migliaia di varietà, sia esistenti che di nuova concezione, con l’intento di selezionare quelle più idonee a garantire la resilienza del settore di fronte alle attuali tendenze climatiche. Un aspetto innovativo di questa iniziativa riguarda lo sviluppo e il perfezionamento di tecniche e varietà specifiche per la semina autunnale ed estiva, ampliando così le finestre di coltivazione e diversificando le strategie agronomiche.

Le Voci dei Protagonisti

La firma dell’accordo ha generato espressioni di profonda soddisfazione da parte dei rappresentanti delle due realtà coinvolte. Roberto Balella, Country Manager Italia di United Beet Seeds, e Luigi Maccaferri, Presidente di COPROB Italia Zuccheri, hanno firmato l’accordo di collaborazione tra le due realtà. Questo progetto rappresenta un passo significativo verso un futuro agricolo più adattabile e produttivo, basato sulla conoscenza e sull’innovazione scientifica.